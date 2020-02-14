Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в сети короткий тестовый ролик с Робертом Паттинсоном . На видео актер снят в образе со съемок нового фильма « Бэтмен ».

Ожидается, что «Бэтмен» с Паттинсоном увидит свет летом 2021 года. Лента будет снята в стиле нуар, она станет новым взглядом на историю Темного рыцаря и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. Кроме Паттинсона, в фильме снимаются Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и другие.