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13 марта 2020, Lenta.Ruновость

Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита

Барри Зонненфельд вспомнил, как пострадал на съемках картины «Дикий, дикий Запад»
Источник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер «Людей в черном» Барри Зонненфельд вспомнил, как в 1999 году попал в больницу после шуточного удара актера Уилла Смита. Об этом сообщает Page Six. Кинематографист рассказал, что инцидент произошел во время работы над фильмом «Дикий, дикий Запад»:

Я изо всех сил ударил его в плечо, и он рассмеялся. А потом он ударил меня так, что я свалился от боли.
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Режиссера доставили в клинику с переломом руки, и медики заявили, что ему требуется операция. Они также поинтересовались, как была получена травма, а он ответил, что это произошло из-за удара об дверь. Как пояснил Зонненфельд, он соврал, так как знал, что страховка не покроет расходы, связанные с перерывом съемок картины, — Смиту пришлось бы платить по 200 тысяч долларов за каждый пропущенный день.

Комедийный вестерн «Дикий, дикий Запад» рассказывает о паре суперагентов — темнокожем стрелке Джиме Уэсте и белом джентльмене Артемусе Гордоне, которые спасают президента США Гранта от безногого злодея Лавлэйса, борющегося за обладание южными штатами. События картины разворачиваются в 70-е годы 19-го века. В ленте, помимо Смита, снялись Кевин КлайнКеннет Брана, Сальма Хайек. Фильм получил 5 антипремий «Золотая малина» из существующих девяти.

66-летний Зонненфельд, помимо упомянутых лент, известен также как постановщик картин «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Девять жизней», «Девять месяцев из жизни», «Дурдом на колесах», «Семейка Аддамс», а также как оператор фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Большой» и «Воспитание Аризоны».

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69 р.
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