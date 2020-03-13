Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита

Режиссер « Людей в черном » Барри Зонненфельд вспомнил, как в 1999 году попал в больницу после шуточного удара актера Уилла Смита . Об этом сообщает Page Six. Кинематографист рассказал, что инцидент произошел во время работы над фильмом « Дикий, дикий Запад »:

Я изо всех сил ударил его в плечо, и он рассмеялся. А потом он ударил меня так, что я свалился от боли.

Режиссера доставили в клинику с переломом руки, и медики заявили, что ему требуется операция. Они также поинтересовались, как была получена травма, а он ответил, что это произошло из-за удара об дверь. Как пояснил Зонненфельд, он соврал, так как знал, что страховка не покроет расходы, связанные с перерывом съемок картины, — Смиту пришлось бы платить по 200 тысяч долларов за каждый пропущенный день.