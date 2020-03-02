Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу

Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта.
Во время записи программы певец вступил в спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что 21-летняя участница по имени Медея исполняла песню на английском, а не на русском языке. Лазарев отметил:
Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека.
У себя в инстаграме певец добавил, что выступает против стереотипов, предубеждений и ярлыков, а также неаргументированного мнения. По его словам, члены жюри должны оценивать конкурсанта не по языку, на котором он поет, а по качеству исполнения, вокальным данным и артистизму. «Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — подчеркнул Лазарев.
Программа, во время записи которой произошел спор, вышла в эфир 1 марта. Девушка в итоге в финал не прошла.
В жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» входят сразу сто человек — певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели вокальных вузов, блогеры и просто люди разных профессий, которые любят и умеют петь. В каждом выпуске шоу соревнуются десять талантливых исполнителей. Задача — выступать так, чтобы судьям захотелось присоединиться. Чем больше голосов будет петь вместе с конкурсантом, тем больше очков он наберет. Председатель жюри проекта — Сергей Лазарев, ведущий — Николай Басков.