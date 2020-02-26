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26 февраля 2020, Известияновость

Disney показала новую эпоху «Звездных войн»

Первые книги и комиксы по «Расцвету Республики» поступят в продажу летом

Кинокомпания Lucasfilm, которой владеет Disney, представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic).

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«Звездные войны: Расцвет Республики» — это совершенно новые истории от пяти авторов. События происходят за 200 лет до первого эпизода киносаги — «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза». Первые книги и комиксы, действие которых разворачивается во времена «Расцвета Республики», поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration. Он состоится в Анахайме в августе, сообщается на сайте «Звездных войн». Издания войдут в цикл «Свет джедаев» (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi). В Lucasfilm отметили:

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«Звездные войны: Расцвет Республики» покажет джедаев такими, какими мы всегда хотели их увидеть — настоящими стражами мира и порядка. Это оптимистичное и полное надежд время.

Пока, согласно официальным данным, у Disney нет планов снимать фильмы или сериалы по эпохе «Звездные войны: Расцвет Республики».

На настоящий момент франшиза о космических войнах включает девять ключевых фильмов-эпизодов, а также различные спин-оффы. Первая картина саги, снятая непосредственно автором оригинальной идеи Джорджем ЛукасомЗвездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»), вышла в 1977 году.

Девятая часть серии («Звездные войны: Скайуокер. Восход»), которая стала заключением трилогии, выпущенной после покупки студии Lucasfilm компанией Disney, увидела свет в 2019-м. В том же году был представлен сериал «Мандалорец», события которого также разворачиваются во вселенной Звездных войн. Главную роль сыграл Педро Паскаль, шоу уже продлили на второй сезон.

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