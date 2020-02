Disney показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm, которой владеет Disney, представила новую эпоху « Звездных войн », которая получила название «Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic).

«Звездные войны: Расцвет Республики» — это совершенно новые истории от пяти авторов. События происходят за 200 лет до первого эпизода киносаги — «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза». Первые книги и комиксы, действие которых разворачивается во времена «Расцвета Республики», поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration. Он состоится в Анахайме в августе, сообщается на сайте «Звездных войн». Издания войдут в цикл «Свет джедаев» (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi). В Lucasfilm отметили: