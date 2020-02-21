Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции

Режиссер и продюсер Джон Дэвид Коулз, работавший над такими сериалами, как «Родина» и «Карточный домик», вместе с международной командой снимет сериал «Изумрудный глаз» (Emerald Eye) об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Сценарий основан на семи произведениях английского писателя Сэма Истлэнда о сыщике Николая II — инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз. Тайный агент едет в Финляндию, чтобы следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.
Помимо «Карточного домика», Джон Дэвид Коулз участвовал в проектах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Грешница», «Мистер Мерседес», «Элементарно» и многих других.