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21 февраля 2020, Газета.Ruновость

Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции

В основу сценария лягут произведения английского писателя Сэма Истлэнда
Кадр из сериала «Родина»

Режиссер и продюсер Джон Дэвид Коулз, работавший над такими сериалами, как «Родина» и «Карточный домик», вместе с международной командой снимет сериал «Изумрудный глаз» (Emerald Eye) об истории Октябрьской революции, передает Deadline.

Сценарий основан на семи произведениях английского писателя Сэма Истлэнда о сыщике Николая II — инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз. Тайный агент едет в Финляндию, чтобы следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.

Помимо «Карточного домика», Джон Дэвид Коулз участвовал в проектах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки», «Грешница», «Мистер Мерседес», «Элементарно» и многих других.

Долгоиграющие сериалы, с которыми мы попрощались в 2019 году
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