Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни

Американская актриса Линн Коэн умерла в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN. Причина смерти не называется.
Коэн наиболее известна ролью в сериале «Секс в большом городе». Она появлялась в 13 эпизодах в роли домработницы Миранды Хоббс (Синтия Никсон) по имени Магда и няни ее ребенка. Также Коэн снималась в полнометражных фильмах «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2».
Среди других работ актрисы — роли в лентах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Загадочное убийство в Манхэттэне». Она также появлялась в сериале «Удивительная миссис Мэйзел».