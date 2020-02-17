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17 февраля 2020, Lenta.Ruновость

Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни

Линн Коэн запомнилась телезрителям ролью домработницы Миранды Хоббс
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Американская актриса Линн Коэн умерла в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN. Причина смерти не называется.

Коэн наиболее известна ролью в сериале «Секс в большом городе». Она появлялась в 13 эпизодах в роли домработницы Миранды Хоббс (Синтия Никсон) по имени Магда и няни ее ребенка. Также Коэн снималась в полнометражных фильмах «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2».

Среди других работ актрисы — роли в лентах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Загадочное убийство в Манхэттэне». Она также появлялась в сериале «Удивительная миссис Мэйзел».

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