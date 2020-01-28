66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»

Канал ТВ-3 готовит к показу новый сезон шоу «Последний герой». Стало известно, что на этот раз на необитаемый остров отправились актрисы Елена Проклова, Наталья Бардо, Лукерья Ильяшенко, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, бывший участник передачи «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по бобслею и армрестлингу Алексей Воевода, блогер Давидыч (Эрик Китуашвили), рэпер Птаха (Давид Нуриев).
Сезон получил подзаголовок «Последний герой. Зрители против звезд». 66-летняя Проклова, уже участвовавшая в «Последнем герое» в начале нулевых, отметила:
С опытом и признанием приходит ощущение, что ты все знаешь про себя: ты стабилен, спокоен, все идет размеренно, все известно. А тут каждую минуту — неизвестное, и это ощущение для меня — мощный адреналин. Когда еще он может выработаться в моей повседневной жизни? Практически никогда.
Съемки шоу проходят на Филиппинах. В соревновании участвуют две команды: знаменитостям противостоят зрители, отобранные по итогам всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов. На протяжении 39 дней участники шоу выживают, добывают себе еду и избавляются от самых слабых или, наоборот, опасных «соплеменников» в борьбе за звание последнего героя.
Ведущей нового сезона снова стала Яна Троянова, которая призналась:
Я, как соучастник, погружаюсь во все, вмешиваюсь во все конфликты, оказываю поддержку, заставляю других идти вперед — потому что мне самой интересно во всем этом участвовать! Некоторые участники «Последнего героя» даже начинают соперничать со мной, забывая, что у них немного другая игра.
Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. С 2001 по 2009 год на «Первом канале» уже шел «Последний герой», ведущими были Сергей Бодров-мл., Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Владимир Меньшов, Ксения Собчак, участниками — Марина Александрова, Вера Глаголева, Татьяна Догилева.
Шоу было перезапущено на канале ТВ-3 в 2019 году и отмечено премией ТЭФИ как лучшее реалити-шоу сезона. Участие в первом сезоне перезапуска приняли команды актеров и экстрасенсов. Победительницей стала Анфиса Черных.