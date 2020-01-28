66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»

С опытом и признанием приходит ощущение, что ты все знаешь про себя: ты стабилен, спокоен, все идет размеренно, все известно. А тут каждую минуту — неизвестное, и это ощущение для меня — мощный адреналин. Когда еще он может выработаться в моей повседневной жизни? Практически никогда.