Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
Райские холмы и звезды: 20 удивительно красивых новых фильмов
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
27 января 2020, Кино Mail.ruновость

Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»

Модель Олеся Романо решила попытаться найти любовь в другом проекте ТНТ

Олеся Романо, одна из участниц шоу «План Б», которая выбыла из проекта в шаге от финала, пришла на другое реалити канала ТНТ. Пользователи соцсетей заметили модель в тизере седьмого сезона шоу «Холостяк».

Во время загрузки произошла ошибка.

Официально имена участниц проекта пока не раскрываются, однако журналистам удалось выяснить некоторые подробности предстоящего шоу. По данным «Вокруг ТВ», за сердце главного героя, стоматолога Антона Криворотова, поборются, кроме актрисы сериала «Физрук» Полины Гренц, также модель Лиза Адаменко и Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Любовь на шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Точная дата премьеры седьмого сезона шоу пока не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

«План Б» — еще один проект ТНТ о любви, в рамках которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов помогали друг другу в поиске идеального партнера и партнерши. Шоу завершилось в декабре 2019. В итоге ни певица, ни шоумен не выбрали себе пару.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Холостяк
План Б
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Валентина Рубцова призналась, что стала заложницей одной роли
От Бузовой до Собчак: звездные реалити-шоу, которые нас удивили
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ
Шпица, Погребняк, Пореченков посетили презентацию сериала
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка»
Назван новый герой «Холостяка»
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Кошкина, Мороз, Батрутдинов на премьере сериала ТНТ
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк»
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума
Мороз показала «беременный» живот на съемках нового сериала
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок
Анастасия Волочкова пришла в «Битву экстрасенсов»
Шепс, Кадони и другие звезды ТНТ на премьере шоу «Танцы»
На новое шоу с Бузовой пришел экс-участник «Дома 2»
Звезда «Холостяка» сыграла актрису фильмов «для взрослых»
Петров удивил отказом от съемок, которых ему не предлагали
Бывший участник «Холостяка» поджег себя в эфире шоу талантов
Бузова показала видео с Батрутдиновым со съемок шоу о любви
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
Бузова и Батрутдинов будут искать любовь в новом реалити-шоу
Ходченкова снялась с Филиппом Янковским в «Секте»: первые кадры
Собчак и Бузова воссоединились на «Доме 2»
Светлаков признался, почему ушел с ТНТ
Ольга Орлова высказалась о закрытии «Дома 2»
Главного героя седьмого «Холостяка» выберут зрители
Экс-участник «Дома 2» прошел в шоу «Песни»
Уварова и Брик снялись в продолжении «Адаптации»: первые фото
Регина Тодоренко сорвала съемки из-за болезни
СМИ: в Португалии снимают второй сезон шоу «Замуж за Бузову»
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
Мария Кожевникова рассказала о сложных съемках в «Универе»
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
«Пассажиры», «Шерлок», «Аватар»: что смотреть по ТВ на каникулах
Разрули, как Гриша! Тест: какой из вас полицейский с Рублевки
Продюсер шоу «Бородина против Бузовой» — об отношениях ведущих
Мать Собчак рассказала, зачем ее дочь вела «Дом 2»
Экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл правду о подсказках
Бортич, Бледанс, Михалкова на премьере «Полицейского с Рублевки»
Асмус и Варнава на показе шоу Утяшевой со звездами «Танцев»
Новости
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
Назван лучший турецкий сериал
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Дауни-младший запросил «нелепую» сумму за возвращение в Marvel
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Валентина Талызина отмечает 85-летие
Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в новой «Матрице»
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Светлане Ходченковой — 37: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие
Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали
Священники спели на русском языке и покорили французский «Голос»
Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры
100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем Ранее в Думе предложили наказывать водителей за съемку видео, теперь депутаты думают над запретом других гаджетов
Дети
Боярский негативно высказался о желании рожать в старости Слова актера обсуждают в сети
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь