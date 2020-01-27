Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»

Олеся Романо, одна из участниц шоу «План Б», которая выбыла из проекта в шаге от финала, пришла на другое реалити канала ТНТ. Пользователи соцсетей заметили модель в тизере седьмого сезона шоу «Холостяк».
Официально имена участниц проекта пока не раскрываются, однако журналистам удалось выяснить некоторые подробности предстоящего шоу. По данным «Вокруг ТВ», за сердце главного героя, стоматолога Антона Криворотова, поборются, кроме актрисы сериала «Физрук» Полины Гренц, также модель Лиза Адаменко и Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Любовь на шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Точная дата премьеры седьмого сезона шоу пока не сообщается.
«План Б» — еще один проект ТНТ о любви, в рамках которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов помогали друг другу в поиске идеального партнера и партнерши. Шоу завершилось в декабре 2019. В итоге ни певица, ни шоумен не выбрали себе пару.