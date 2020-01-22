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22 января 2020, ТАССфоторепортажЮбилеи

Валентина Талызина отмечает 85-летие

Актрису поздравят в Театре Моссовета, где она служит уже 62 года
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский академический театр имени Моссовета поздравит одну из своих ведущих актрис, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, которой исполняется 85 лет. В пресс-службе театра, где Талызина служит 62 года, ТАСС рассказали:

Наша замечательная Валентина Илларионовна «сбежала» от юбилея — уехала немного отдохнуть, так что ее пока нет в Москве. <...> Театр любит Талызину и поздравляет ее с юбилеем. <...> В честь юбилея на Садовом кольце вывешен огромный красивый баннер, а в Большом зрительском фойе театра развернута фотовыставка, посвященная творчеству актрисы.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1952-1954 годах училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, но не окончила его. «Без документов, с одной справкой, что я студентка третьего курса, поехала в Москву. На мое счастье в ГИТИСе был дополнительный набор, и меня приняли. Прямо как в сказке», — рассказала ТАСС артистка.

В 1958 году она окончила ГИТИС и сразу была принята в труппу Театра имени Моссовета, где служит уже 62 года. Сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Кроме того, на счету Талызиной более ста кино- и телефильмов, среди которых такие популярные, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Старики-разбойники», «Следствие ведут знатоки», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», а также сериалы «Петербургские тайны», «Линии судьбы», «Достоевский», «Екатерина» и многие другие.

Актриса также является автором нескольких литературных программ на телевидении. Она участвует в проектах на радио, выступает с поэтическими концертами. В 2015 году в московском издательстве АСТ вышла книга Талызиной «Мои пригорки и ручейки», в которой актриса пишет о своем творчестве, о работе в театре и кино, о друзьях и коллегах.

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