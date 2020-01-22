Валентина Талызина отмечает 85-летие

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский академический театр имени Моссовета поздравит одну из своих ведущих актрис, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, которой исполняется 85 лет. В пресс-службе театра, где Талызина служит 62 года, ТАСС рассказали:

Наша замечательная Валентина Илларионовна «сбежала» от юбилея — уехала немного отдохнуть, так что ее пока нет в Москве. <...> Театр любит Талызину и поздравляет ее с юбилеем. <...> В честь юбилея на Садовом кольце вывешен огромный красивый баннер, а в Большом зрительском фойе театра развернута фотовыставка, посвященная творчеству актрисы.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1952-1954 годах училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, но не окончила его. «Без документов, с одной справкой, что я студентка третьего курса, поехала в Москву. На мое счастье в ГИТИСе был дополнительный набор, и меня приняли. Прямо как в сказке», — рассказала ТАСС артистка.