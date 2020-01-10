Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравлением с 75-летием к народной артистке России Валентине Теличкиной. Текст телеграммы опубликован на портале правительства.
В письме Медведев отметил обаяние и «тонкое чувство сценического образа» Теличкиной, а также ее способность к перевоплощению:
Ваши героини — всегда натуры искренние, яркие и непосредственные.
Также премьер заметил, что актриса успешна не только в кино, но и в живописи. По словам Медведева, картины Теличкиной дарят незабываемые впечатления.
Валентина Теличкина родилась в селе Красном Горьковской области 10 января 1945 года. Она окончила ВГИК, ее первая роль кино — Даша в фильме «Таежный десант». Она снималась в таких кинолентах, как «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова, «Начало» и «Васса» Глеба Панфилова, «Чайка» Юлия Карасика, «Не может быть!» Леонида Гайдая, «Где находится Нофелет?» Геральда Бежанова.