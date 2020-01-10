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Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие

Звезду кинематографа уже поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравлением с 75-летием к народной артистке России Валентине Теличкиной. Текст телеграммы опубликован на портале правительства.

В письме Медведев отметил обаяние и «тонкое чувство сценического образа» Теличкиной, а также ее способность к перевоплощению:

Ваши героини — всегда натуры искренние, яркие и непосредственные.

Также премьер заметил, что актриса успешна не только в кино, но и в живописи. По словам Медведева, картины Теличкиной дарят незабываемые впечатления.

Валентина Теличкина родилась в селе Красном Горьковской области 10 января 1945 года. Она окончила ВГИК, ее первая роль кино — Даша в фильме «Таежный десант». Она снималась в таких кинолентах, как «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова, «Начало» и «Васса» Глеба Панфилова, «Чайка» Юлия Карасика, «Не может быть!» Леонида Гайдая, «Где находится Нофелет?» Геральда Бежанова.

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