Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравлением с 75-летием к народной артистке России Валентине Теличкиной. Текст телеграммы опубликован на портале правительства.

В письме Медведев отметил обаяние и «тонкое чувство сценического образа» Теличкиной, а также ее способность к перевоплощению:

Ваши героини — всегда натуры искренние, яркие и непосредственные.