«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо

Брэд Питт рассказал о прозвище, которое ему придумал коллега по съемкам в фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» Леонардо ДиКаприо. ДиКаприо называет Питта «любовником», передает Entertainment Weekly. Питт отметил:
Это немного неловко, но я смирился.
По словам Питта, во время съемок актеры обычно становятся очень дружны и приобретают общие шутки. «Мы поддерживаем друг друга, уважаем друг друга, шутим вместе. Это работает. И все получается довольно просто», — объяснил актер тот факт, что они с ДиКаприо удачно сыграли в дуэте. К слову, сам Питт называет Ди Каприо по инициалам — «LDC».
Девятый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат в августе 2019. Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, главные герои фильма — актер одной роли и его дублер, которых и сыграли ДиКаприо и Питт, — изо всех сил пытаются построить карьеру в киноиндустрии. Роли в ленте также исполнили Марго Робби, Аль Пачино, Маргарет Куэлли.
«Однажды... в Голливуде» поборется за «Оскар» в десяти номинациях: в частности, он претендует на награду как «Лучший фильм». Персональные «Оскары» имеют шансы унести с собой с церемонии, которая состоится 9 февраля, и Питт («Лучшая мужская роль второго плана»), и ДиКаприо («Лучшая мужская роль»). Отметим, что ранее Питт уже получил за работу над картиной «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.