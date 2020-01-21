«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо

Это немного неловко, но я смирился. Брэд Питт

По словам Питта, во время съемок актеры обычно становятся очень дружны и приобретают общие шутки. «Мы поддерживаем друг друга, уважаем друг друга, шутим вместе. Это работает. И все получается довольно просто», — объяснил актер тот факт, что они с ДиКаприо удачно сыграли в дуэте. К слову, сам Питт называет Ди Каприо по инициалам — «LDC».

Девятый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат в августе 2019. Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, главные герои фильма — актер одной роли и его дублер, которых и сыграли ДиКаприо и Питт, — изо всех сил пытаются построить карьеру в киноиндустрии. Роли в ленте также исполнили Марго Робби, Аль Пачино, Маргарет Куэлли.