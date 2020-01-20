100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера

Исполняется 100 лет со дня рождения великого итальянского режиссера и сценариста Федерико Феллини — гения и классика мирового кино. Творчество Феллини стало важнейшей вехой в развитии киноязыка, благодаря его фильмам зрители познакомились с Джульеттой Мазина — музой и женой режиссера, сыгравшей непревзойденные роли в «Дороге» и «Ночах Кабирии». Танец Аниты Экберг в фонтане Треви под луной ночного Рима в «Сладкой жизни» до сих пор остается самой красивой и знаменитой сценой итальянского кинематографа, а Марчелло Мастроянни исполнил одну из своих лучших ролей в экзистенциальном шедевре режиссера «Восемь с половиной», воплотив на экране образ самого Феллини. Среди других его картин, ставших бессмертной классикой мирового кино, — «Джульетта и духи», «Амаркорд», «Репетиция оркестра», «Джинджер и Фред», «Интервью». В нашей галерее — самые роскошные кадры из фильмов главного фантазера итальянского кинематографа.