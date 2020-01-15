Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона

Никита Михалков в передаче «Бесогон ТВ»

МОСКВА, 15 янв – РИА «Новости». Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании 74-летнего режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон», передает корреспондент РИА «Новости» из зала Суда по интеллектуальным правам. Изучив мнения ученых, в том числе из духовных академий, суд убедился в том, что решение не будет противоречить общественным интересам.

Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Заставка авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24». Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.