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13 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Критики назвали лучший фильм и лучшего актера года

Вечер вручения наград Critics' Choice Awards посетили многие звезды
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Один лучший фильм и два лучших режиссера

В Калифорнии состоялась 25-я церемония вручения престижной кинопремии Critics' Choice. На вечере побывали Николь Кидман, Дженнифер Лопез, Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон, Зендая, Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис, Маргарет Куэлли, Кристен Белл, Энн Хэтэуэй и многие другие.

Лучшим фильмом критики назвали картину Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (комедийная драма также получила награду за оригинальный сценарий), а премию за лучшую режиссуру разделили Пон Джун-хоПаразиты») и Сэм Мендес1917»).

Победители в актерских номинациях

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в «Джокере», актрисой — Рене Зеллвегер, воплотившая Джуди Гарлэнд в фильме «Джуди». Лучшим актером второго плана был назван Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), а актрисой второго плана — Лора ДернБрачная история»).

Отметим, что драма «Ирландец» Мартина Скорсезе присутствовала во многих номинациях, однако победила лишь в одной: была отмечена наградой за лучший актерский состав. На сцене статуэтку получали Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Харви Кейтель и Себастьян Манискалко.

Лучшим молодым актером критики признали Романа Гриффина Дэвиса, сыгравшего в «Кролике Джоджо». Боевиком года выбрали «Мстителей: Финал», комедией — «Меня зовут Долемайт», лучшим драматическим сериалом — «Наследники», а комедийным — «Дрянь». Также по личной статуэтке унесли с церемонии актеры «Дряни» Эндрю Скотт и Фиби Уоллер-Бридж.

Премия Critics' Choice присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит более чем из 300 человек.

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