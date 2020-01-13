Критики назвали лучший фильм и лучшего актера года

Один лучший фильм и два лучших режиссера
В Калифорнии состоялась 25-я церемония вручения престижной кинопремии Critics' Choice. На вечере побывали Николь Кидман, Дженнифер Лопез, Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон, Зендая, Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис, Маргарет Куэлли, Кристен Белл, Энн Хэтэуэй и многие другие.
Лучшим фильмом критики назвали картину Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (комедийная драма также получила награду за оригинальный сценарий), а премию за лучшую режиссуру разделили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»).
Победители в актерских номинациях
Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в «Джокере», актрисой — Рене Зеллвегер, воплотившая Джуди Гарлэнд в фильме «Джуди». Лучшим актером второго плана был назван Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), а актрисой второго плана — Лора Дерн («Брачная история»).
Лучшим молодым актером критики признали Романа Гриффина Дэвиса, сыгравшего в «Кролике Джоджо». Боевиком года выбрали «Мстителей: Финал», комедией — «Меня зовут Долемайт», лучшим драматическим сериалом — «Наследники», а комедийным — «Дрянь». Также по личной статуэтке унесли с церемонии актеры «Дряни» Эндрю Скотт и Фиби Уоллер-Бридж.
Премия Critics' Choice присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит более чем из 300 человек.