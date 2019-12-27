«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла Галина Волчек — режиссер и актриса, художественный руководитель «Современника» и на протяжении многих десятилетий одна из самых заметных и ярких фигур отечественной культуры. У Волчек было несколько запоминающихся ролей в кино, но неизмеримо больший вклад она внесла в историю театра — сначала как одна из основательниц театра-студии «Современник», на рубеже 1960-х вернувшего на сцену актуальность, свободу, жизнь языка и психологии, а начиная с 1972-го — как его бессменный художественный руководитель и человек, скреплявший собой блестящий ансамбль звездных единомышленников.
Волчек окончила школу-студию МХАТ им. Горького в 1955-м, а уже в 1956-м вместе с другими молодыми выпускниками и их преподавателем, легендарным Олегом Ефремовым, основала театр «Современник», ставивший перед собой задачу говорить о современности на ее языке. В 1972-м, когда Ефремов покинул театр, именно Волчек его возглавила — сначала как ведущий режиссер, а через пять лет и как худрук.
Свой первый спектакль в режиссерском качестве успешная на тот момент театральная актриса Волчек поставила еще в 1961 году — «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона в итоге стал визитной карточкой «Современника» и не сходил со сцены на протяжении трех десятилетий.
На фото: Галина Волчек в фильме «Русалочка»
Создание «Современника» в середине 1950-х стало реакцией на омертвение и одряхление классического русского театра: Ефремов, Волчек и их коллеги стремились доказать жизнеспособность наследия Станиславского в меняющихся исторических условиях. Появление нового театра произвело фурор в культурной жизни не только Москвы, но и всего Советского Союза, многочисленные гастроли «Современника» по стране проходили исключительно с аншлагами.
На фото: Галина Волчек в фильме «Уникум»
Когда Ефремов в 1970-м принял предложение возглавить МХАТ и увел с собой нескольких ведущих артистов «Современника», театру, тяжело переживавшему смену оттепели застоем, пророчили смерть. Возглавив «Современник» в 1972-м, Волчек сумела тем не менее вывести его из кризиса — благодаря как смелой работе с репертуаром, так и открытию новых актерских имен: при Волчек в труппу вошли такие артисты, как Марина Неелова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова и Авангард Леонтьев.
На фото: Галина Волчек на съемках фильма «Осенний марафон»
Из-за самоотверженного посвящения себя театру в кино Галина Волчек снималась не так много, но все ее роли были запоминающимися: это и матерая Волчица из сказки «Про Красную Шапочку», и взволнованная покупательница магнитофона в «Берегись автомобиля», и нахальная переводчица Варвара в «Осеннем марафоне», и эксцентричная мадам Ренессанс в политфеерии «Маяковский смеется».
На фото: Галина Волчек с Андреем Мироновым в фильме «Берегись автомобиля»
Волчек вспоминала, что ее отец, режиссер Бер Волчек отговаривал дочь идти в актрисы, предрекая ей с ее не соответствующей стандартам красоты внешностью роли формата «Кушать подано». Это не помешало артистке сделать себе имя в ролях женщин, возможно, не самых красивых, но неизменно колоритных, сочетающих в себе грубость и властность с ранимостью и трагизмом.
Первую режиссерскую славу Волчек принесли постановки остроактуальных и часто критичных к советской жизни современных пьес, а с середины 1960-х она стала вводить в репертуар своего театра и спектакли по русской классике, которая для нее тоже стала инструментом для рассуждений о нашем времени.
«Всей моей жизнью я подвела себя к тому, что семья для меня стала невозможной. Это естественное состояние человека, который продался в рабство театру», — говорила Волчек. Она дважды была замужем, а от первого супруга Евгения Евстигнеева родила сына Дениса. Денис Евстигнеев стал успешным кинопродюсером, как режиссер снял такие фильмы, как «Лимита» и «Мама», а как оператор — «Луна-парк» и «Такси-блюз».
На фото: Галина Волчек с сыном Денисом Евстигнеевым
Волчек как никакой другой театральный режиссер специализировалась на расширении репертуарных границ — за счет произведений отечественных авторов, новых для театральной сцены (Михаил Рощин, Николай Коляда, Чингиз Айтматов), и первых в Советском Союзе постановок зарубежных драматургов в диапазоне от Теннесси Уильямса до Эдварда Олби.
На фото: Галина Волчек в фильме «Король Лир»
«Я очень счастливый человек, потому что бог дал мне возможность общаться с великими людьми. Слово "дружить" не употребляю, потому что это нескромно с моей стороны и невежливо», — признавалась Волчек.
Волчек всегда гордилась тем, что на протяжении всех лет работы в «Современнике» ей удавалось руководить коллективом единомышленников, в который входили такие выдающиеся актеры, как Валентин Гафт, Сергей Гармаш и Игорь Кваша, но который славился прежде всего созвездием блестящих актрис: Марина Неелова, Елена Яковлева, Ольга Дроздова, Чулпан Хаматова и Марина Александрова.
«Современник» при Волчек ухитрялся оставаться актуальным в самые разные эпохи и при самых разных веяниях театральной моды — и во время застоя, и в перестройку, и в постсоветской России. Так, именно с поставленного Волчек в 1989-м «Крутого маршрута» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург об опыте сталинских репрессий принято отсчитывать смерть советской театральной цензуры.
«Мне ничего не страшно, кроме состояния моего здоровья. Трудно управлять коллективом вообще, а творческим — тем более. Я абсолютно ни о чем не жалею, жалко только, что здоровья не хватает, и настроение от этого портится», — признавалась Волчек на склоне лет.