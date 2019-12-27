«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла Галина Волчек — режиссер и актриса, художественный руководитель «Современника» и на протяжении многих десятилетий одна из самых заметных и ярких фигур отечественной культуры. У Волчек было несколько запоминающихся ролей в кино, но неизмеримо больший вклад она внесла в историю театра — сначала как одна из основательниц театра-студии «Современник», на рубеже 1960-х вернувшего на сцену актуальность, свободу, жизнь языка и психологии, а начиная с 1972-го — как его бессменный художественный руководитель и человек, скреплявший собой блестящий ансамбль звездных единомышленников.