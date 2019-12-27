Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек

26 декабря ушла из жизни актриса, режиссер и художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек. Народная артистка СССР скончалась на 87-м году жизни. Многие друзья и коллеги вспоминают Волчек, а также выражают соболезнования ее родным и близким.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова попрощался с режиссером:
Любимая! Галина Борисовна Волчек. Прощайте. Бесконечно будет не хватать.
Певица, которая многие годы дружила с Волчек, отметила в инстаграме, что ей тяжело будет смириться с утратой:
Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к господу.
Шоумен опубликовал в сети фото с Волчек и назвал ее уход потерей для России и своей семьи:
Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей.
Артист также выразил соболезнования семье режиссера: ее сыну Денису Евстигнееву и невестке Екатерине.
Певица, которая играет в «Современнике» в качестве приглашенной актрисы спектакля «Двое на качелях», также выразила свои соболезнования и поблагодарила режиссера за доверие:
Спасибо, моя дорогая Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису.
Телеведущая назвала Волчек своим примером для подражания и поделилась воспоминаниями о том, как брала интервью у режиссера в честь 60-летия «Современника»:
Ушел великий человек. И все слова лишние — их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать.... Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба.
Собчак рассказала, что трехчасовая беседа с артисткой очень ее впечатлила, поэтому она собиралась вновь взять интервью у Волчек в ближайшее время. «Я набрала ее, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает ее детей как родных, что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала „да“, и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить, что так», — скорбит Ксения.
Актриса театра, кино и телевидения отметила, что теперь театр покойной артистки «осиротел»:
Ушла Галина Борисовна Волчек... Постепенно уходит эпоха... Осиротел «Современник». Вечная память.
Артист, который играет в «Современнике» в качестве приглашенного актера, рассказал о трогательном ритуале, который был у них с режиссером:
Когда я приходил к ней, всегда вставал на одно колено, говорил: «Моя королева» и целовал руку. В моей жизни никто не умел дружить так искренне, так безапелляционно, как она. Спасибо за все, моя королева!
Галина Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года. Окончила школу-студию МХАТ и в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым, который на тот момент был ее мужем, и другими коллегами основала Студию молодых актеров, позже получившую название «Современник». В 1972 году стала главным режиссером театра, а в 1989 году — его художественным руководителем. Кроме того, Волчек активно снималась в кино. Среди наиболее популярных лент с ее участием — «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон».
Волчек скончалась в Боткинской больнице в Москве, куда была госпитализирована 23 декабря. Прощание с народной артисткой пройдет 29 декабря в театре «Современник». Сообщается, что Галина Борисовна будет похоронена на Новодевичьем кладбище.