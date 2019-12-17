Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»

В Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» режиссера Тома Хупера. Фильм вместе с постановщиком представили композитор Эндрю Ллойд Уэббер и актеры Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джейсон Дэруло.
Киноадаптация известного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расскажет о племени кошек, которое собирается на ежегодный роскошный бал и выбирает ту из животных, которая попадет в кошачий рай. В фильме также снялись Иэн МакКеллен и Джуди Денч.
Отметим, после выхода трейлера мюзикл раскритиковали в сети, отметив, что кошки выглядят неестественно и даже устрашающе. Создатели фильма заявили, что после комментариев будущих зрителей изменили анимацию.
В России «Кошки» выйдут в прокат 2 января 2020 года.