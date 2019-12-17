Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»

Киноадаптация известного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расскажет о племени кошек, которое собирается на ежегодный роскошный бал и выбирает ту из животных, которая попадет в кошачий рай. В фильме также снялись Иэн МакКеллен и Джуди Денч.