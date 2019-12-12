Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток

Однако в социальных сетях новый имидж актера нередко подвергается критике со стороны даже преданных поклонниц. Подписчицы встретили новое фото замечаниями вроде: «Кажется, мы с тобой расстаемся, что за прическа», «Моя любовь угасает по мере отрастания волос», «Зачем тебе такие волосы? Все испортил».