Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток

Турецкий актер Бурак Озчивит сильно изменился и отпустил длинные волосы ради новой роли. Образ 34-летний артист сменил для съемок в сериале «Основание Осман».
«Основание Осман» — продолжение исторического сериала «Воскресший Эртугрул» о храбром воине Эртугруле Гази, которому суждено стать основателем Османской империи. Новое шоу посвящено жизни Османа бея, сына Эртугрула. Озчивит исполняет в сериале главную роль.
Однако в социальных сетях новый имидж актера нередко подвергается критике со стороны даже преданных поклонниц. Подписчицы встретили новое фото замечаниями вроде: «Кажется, мы с тобой расстаемся, что за прическа», «Моя любовь угасает по мере отрастания волос», «Зачем тебе такие волосы? Все испортил».
Бурак Озчивит — манекенщик и актер, известный российскому зрителю по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая».
Шоу «Основание Осман» идет в Турции с 20 ноября 2019 года.