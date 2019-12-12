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12 декабря 2019, Газета.Ruновость

Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»

Певец передумал выступать на масштабном концерте в Амстердаме
Дима Билан | Источник: Legion-Media.ru

Продюсер Яна Рудковская высказалась об отказе своего подопечного Димы Билана петь на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме 15 декабря, передает Super. Ранее портал Oikotimes сообщил, что Билан отказывается от участия якобы из-за того, что его имя указано на афише недостаточно большим шрифтом, а также потому, что он — не единственный заявленный российский участник в шоу. Рудковская прокомментировала эту информацию:

Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали, Дима туда не едет. Выполнили бы — поехали бы! Сейчас уже у Димы другие планы — выступить на благотворительном балу Натальи Водяновой для особенных детей и собрать деньги, так как он — волонтер фонда.

Сам Билан также отреагировал на обсуждения новости о том, что он не поедет в Нидерланды на шоу. У себя в инстаграме певец отметил, что, возможно, концерт не имеет отношения к официальным организаторам «Евровидения», что его смутило. По словам Билана, он, кроме того, обратил внимание на мошенничество с афишами, которое ему никто не пояснил. Певец отметил:

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Я понял, что концерт все-таки абсолютно сборный и в нем нет грифа «все победители "Евровидения"», некая атмосфера и статус самого концерта поменялись, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком.
Дима Билан

Ранее сообщалось, что Билан должен был стать одним из хедлайнеров шоу звезд «Евровидения».

Певец, напомним, занял первое место на международном песенном конкурсе в 2008 году. В концерте, от которого отказался Билан, примет участие российский певец Сергей Лазарев, два раза занимавший на «Евровидении» третьи места — в 2016-м и в 2019-м.

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