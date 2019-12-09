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9 декабря 2019, ТАССновость

Умер актер из сериала «Друзья»

Рон Лайбмен ушел из жизни в возрасте 82 лет
Рон Лайбмен | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 7 декабря. Американский актер Рон Лайбмен, который исполнил в сериале «Друзья» роль отца Рэйчел Грин (героиню сыграла Дженнифер Энистон) умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи. По данным издания, актер умер в Нью-Йорке, где провел большую часть своей жизни.

Лайбмен родился в Нью-Йорке в 1937 году. Он получил премию «Эмми» в 1979 году за роль бывшего уголовника, вышедшего из тюрьмы и ставшего адвокатом, в сериале «Кэз», автором идеи и соавтором сценария которого выступил. Актер был номинирован на «Золотой глобус» за роль частного детектива в телефильме «Накануне Рождества», а в 1993 году стал обладателем премии «Тони» за роль Роя Кона в пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии, «Ангелы в Америке».

Лиза Кудроу, Рон Лайбмен, Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Сериал «Друзья» шел с 1994 по 2004 год. В ситкоме о шести приятелях главные роли сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер.

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