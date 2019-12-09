Умер актер из сериала «Друзья»

ТАСС, 7 декабря. Американский актер Рон Лайбмен , который исполнил в сериале « Друзья » роль отца Рэйчел Грин (героиню сыграла Дженнифер Энистон ) умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи. По данным издания, актер умер в Нью-Йорке, где провел большую часть своей жизни.

Лайбмен родился в Нью-Йорке в 1937 году. Он получил премию «Эмми» в 1979 году за роль бывшего уголовника, вышедшего из тюрьмы и ставшего адвокатом, в сериале «Кэз», автором идеи и соавтором сценария которого выступил. Актер был номинирован на «Золотой глобус» за роль частного детектива в телефильме «Накануне Рождества», а в 1993 году стал обладателем премии «Тони» за роль Роя Кона в пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии, «Ангелы в Америке».