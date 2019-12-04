Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

МОСКВА, 3 дек — РИА «Новости». Мартин Скорсезе, чей новый фильм — «Ирландец» — в конце ноября вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider. Съемки экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка», за которую взялся режиссер, начнутся уже в марте 2020 года.
Ранее СМИ писали о том, что в «Убийцах лунного цветка» сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а сценарий напишет Эрик Рот. Скорее всего, именно из-за запланированных на март съемок у Скорсезе ДиКаприо отказался от участия в фильме «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, работа над которым стартует примерно в то же время.
В книге Гранна идет речь об убийствах представителей одного из индейских племен в Оклахоме после обнаружения нефти на их земле. «Убийцы лунного цветка» основаны на реальных событиях.