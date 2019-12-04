Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

МОСКВА, 3 дек — РИА «Новости». Мартин Скорсезе , чей новый фильм — « Ирландец » — в конце ноября вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider. Съемки экранизации книги Дэвида Гранна « Убийцы лунного цветка », за которую взялся режиссер, начнутся уже в марте 2020 года.

Ранее СМИ писали о том, что в «Убийцах лунного цветка» сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а сценарий напишет Эрик Рот. Скорее всего, именно из-за запланированных на март съемок у Скорсезе ДиКаприо отказался от участия в фильме «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, работа над которым стартует примерно в то же время.