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4 декабря 2019, РИА Новостиновость

Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

В ленте появятся Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро
Мартин Скорсезе | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 дек — РИА «Новости». Мартин Скорсезе, чей новый фильм — «Ирландец» — в конце ноября вышел на Netflix, активно готовится к следующему проекту, сообщает Collider. Съемки экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка», за которую взялся режиссер, начнутся уже в марте 2020 года.

Ранее СМИ писали о том, что в «Убийцах лунного цветка» сыграют Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а сценарий напишет Эрик Рот. Скорее всего, именно из-за запланированных на март съемок у Скорсезе ДиКаприо отказался от участия в фильме «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, работа над которым стартует примерно в то же время.

В книге Гранна идет речь об убийствах представителей одного из индейских племен в Оклахоме после обнаружения нефти на их земле. «Убийцы лунного цветка» основаны на реальных событиях.

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