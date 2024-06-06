Пираты Галактики Барракуда (2024)

Космический пират из далекой-далекой галактики Барракуда, обладающий суперспособностями, оказывается на планете Земля. Скрываясь от наказания, которое грозит ему по суровым космическим законам, пришелец принимает облик тихого отличника Мити. Его цель — найти ретранслятор, который когда-то был оставлен на Земле, и отправить сигнал бедствия своей команде. Случайным образом пират спасает девочку Кристину от травли одноклассников и примыкает к компании юного хулигана Коли. Теперь им всем нужно ускользнуть от преследования инопланетных змеелюдей и… обезвредить бомбу, способную уничтожить целую Солнечную систему!

«Пираты Галактики Барракуда» — семейный фантастический фильм о пришельце, пытающемся понять людей и то, что ими движет. Главные роли сыграли Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников и Лукерья Ильяшенко.