Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Пираты Галактики Барракуда

Пираты Галактики Барракуда (2024)

Пираты галактики Барракуда
2024приключениясемейныйфантастика

Сюжет фильма «Пираты Галактики Барракуда»

:

Космический пират из далекой-далекой галактики Барракуда, обладающий суперспособностями, оказывается на планете Земля. Скрываясь от наказания, которое грозит ему по суровым космическим законам, пришелец принимает облик тихого отличника Мити. Его цель — найти ретранслятор, который когда-то был оставлен на Земле, и отправить сигнал бедствия своей команде. Случайным образом пират спасает девочку Кристину от травли одноклассников и примыкает к компании юного хулигана Коли. Теперь им всем нужно ускользнуть от преследования инопланетных змеелюдей и… обезвредить бомбу, способную уничтожить целую Солнечную систему!

«Пираты Галактики Барракуда» — семейный фантастический фильм о пришельце, пытающемся понять людей и то, что ими движет. Главные роли сыграли Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников и Лукерья Ильяшенко.

Режиссер

Антон Борматов

В ролях

Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Софья Лебедева, Лукерья Ильяшенко, Ольга Науменко, Роман Курцын, Татьяна Рассказова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

2
Кадр из Пираты Галактики Барракуда
Кадр из Пираты Галактики Барракуда
Читайте также
Мастер и Маргарита
Главные российские фильмы 2024 года: 35 самых громких кинопремьер
Кинотеатр
Минкультуры захотело уточнить правила выдачи прокатных удостоверений
Юлиана Слащева
Левша и Ихтиандр: в России работают над франшизой о супергероях
Александр Балуев
Александр Балуев заявил о нехватке умного кино
Алексей Панин
Шансы Панина вернуться к работе в России оценили
Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
Аудит показал высокий шанс закрытия Одесской киностудии
Бесстрашные летуны
Фильм на вечер: освежающая исландская комедия со звездой «Гарри Поттера»
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Панин назвал условие возвращения в Россию
Хилари и Алек Болдуин
Алек Болдуин вместе с женой запускает реалити-шоу о своей семье
Острые козырьки
Стартовали съемки фильма по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи
Анджелина Джоли
Стало известно, как Анджелина Джоли отпраздновала день рождения
Роберт Дауни-младший в фильме «Мстители: Финал»
Дауни-мл. заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка
Трейлер дня: ксеноморфы припадают к истокам в продолжении «Чужого»
Нина Гребешкова
Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации
Кадр из сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда»
Озвучивший крокодила Гену Ливанов раскрыл отношение к новому «Чебурашке»
Кадр из фильма «Материнский инстинкт»
Фильм на вечер: психологический триллер с Хэтэуэй и Честейн
Евгений Петросян
Евгений Петросян раскрыл, какую свою роль считает главной
Эль Фаннинг
Звезда «Малефисенты» сыграет главную роль в новой части «Хищника»
Анастасия Заворотнюк
Звезда «Кармелиты» показал архивные документы Анастасии Заворотнюк
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Новый выход Моники Беллуччи и Тима Бертона возмутил поклонников
Ивар Калыньш
Звезда «Приключений Электроника» назвал Калныньша неблагодарным
Юлия Хлынина
Михалков, Хлынина, Волков на церемонии закрытия фестиваля молодого кино
Леди Гага
СМИ: Леди Гага ждет первенца
Кадр из фильма «Я не киллер»
Фильм на вечер: остросюжетный ромком, ставший хитом 2023 года
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Том Харди и его темная сторона: вышел трейлер третьего «Венома»
Елена Яковлева и Ева Смирнова
Яковлева и Гармаш приступили к съемкам «Чебурашки 2»: первые фото
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун опубликовала фото старшего сына в честь дня его рождения
Ярослав Могильников, Слава Копейкин и Рузиль Минекаев
Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала
Выгон
Трейлер дня: Сирша Ронан в воодушевляющей драме об исцелении
Александр Домогаров
Александра Домогарова наградили на кинофестивале в Ульяновске
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Пираты Галактики Барракуда
Трейлер
Кадр из сериала «Натали и Александр»
Натали и Александр
Тизер
Кадр из фильма «Моя семья»
Моя семья
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Тизер
Кадр из сериала «Земля женщин»
Земля женщин
Трейлер (англ., исп.)
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Пираты Галактики Барракуда (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Пираты Галактики Барракуда. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Пираты Галактики Барракуда, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь