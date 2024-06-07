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Ворон

Ворон (2024)

The Crow

2024мелодраматриллербоевиккриминалужасыфэнтези

Сюжет фильма «Ворон»

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Демоны прошлого настигают счастливую невесту Шелли Уэбстер, и прямо накануне своей свадьбы она и ее жених Эрик Дрейвен погибают от рук бандитов. Спустя год Эрик получает шанс восстать из мертвых и спасти возлюбленную, пожертвовав своей жизнью. Дрейвен встает на путь беспощадной мести, путешествуя по мирам живых и мертвых в поисках того зла, из-за которого он лишился всего.

«Ворон» (2024) — романтический экшен-триллер с элементами хоррора, современное переосмысление графического романа Джеймса О’Барра от режиссера Руперта Сандерса. Главные роли в фильме «Ворон» сыграли Билл Скарсгард, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, а также певица FKA Twigs, для которой это стало дебютной работой в полнометражном кино. Дата выхода в российский прокат запланирована на лето 2024 года.

Режиссер

Руперт Сандерс

В ролях

Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Сами Буажила, Изабелла Вэй, Дэвид Боулз

Страна

США, Великобритания, Франция

Премьера

12 июня (РФ)
7 июня (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Ворон
Кадр из Ворон
Кадр из Ворон

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ворон (The Crow, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ворон. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ворон, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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