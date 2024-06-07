Демоны прошлого настигают счастливую невесту Шелли Уэбстер, и прямо накануне своей свадьбы она и ее жених Эрик Дрейвен погибают от рук бандитов. Спустя год Эрик получает шанс восстать из мертвых и спасти возлюбленную, пожертвовав своей жизнью. Дрейвен встает на путь беспощадной мести, путешествуя по мирам живых и мертвых в поисках того зла, из-за которого он лишился всего.

«Ворон» (2024) — романтический экшен-триллер с элементами хоррора, современное переосмысление графического романа Джеймса О’Барра от режиссера Руперта Сандерса. Главные роли в фильме «Ворон» сыграли Билл Скарсгард, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, а также певица FKA Twigs, для которой это стало дебютной работой в полнометражном кино. Дата выхода в российский прокат запланирована на лето 2024 года.