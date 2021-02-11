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Love

2021мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Отель «Love» — лучшее место, чтобы отметить 14 февраля, поверить в любовь или хотя бы не оказаться в одиночестве в День всех влюбленных. В этот день в ресторане отеля проходит юбилейный вечер встречи выпускников, и неожиданно старые чувства вспыхивают вновь. Ревнивый муж вламывается во все номера этажа в поисках жены, переставшей отвечать на его звонки. Частный детектив вместе со своей красавицей-клиенткой устраивают настоящее шпионское шоу с прослушкой, чтобы обличить ее подлого супруга. Горничная из Узбекистана должна сделать выбор между своим возлюбленным и деньгами от его матери, выданными в обмен на ее бегство. А скромный студент, мечтающий по-быстрому стать мужчиной, встречает самую болтливую ночную бабочку города.

Режиссер
Игорь Твердохлебов
В ролях
Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Мария Миронова, Тимур Батрутдинов, Екатерина Варнава, Елена Валюшкина, Ксения Собчак, Анатолий Белый, Ян Цапник, Камиль Ларин, Филипп Ершов, Сабина Ахмедова, Макар Запорожский, Ирина Розанова, Алина Алексеева, Станислав Ярушин, Ирис Лебедева, Евгений Романцов, Игорь Золотовицкий
Страна
Россия
Премьера
11 февраля 2021 (РФ)
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Трейлер
Кадры21
21
фотография
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