Отель «Love» — лучшее место, чтобы отметить 14 февраля, поверить в любовь или хотя бы не оказаться в одиночестве в День всех влюбленных. В этот день в ресторане отеля проходит юбилейный вечер встречи выпускников, и неожиданно старые чувства вспыхивают вновь. Ревнивый муж вламывается во все номера этажа в поисках жены, переставшей отвечать на его звонки. Частный детектив вместе со своей красавицей-клиенткой устраивают настоящее шпионское шоу с прослушкой, чтобы обличить ее подлого супруга. Горничная из Узбекистана должна сделать выбор между своим возлюбленным и деньгами от его матери, выданными в обмен на ее бегство. А скромный студент, мечтающий по-быстрому стать мужчиной, встречает самую болтливую ночную бабочку города.