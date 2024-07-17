Конклав (2024)

После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу. Духовные лидеры со всего света прибывают в Ватикан, чтобы исполнить свой важнейший долг. Но вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор, и узнает о тайне, которая может пошатнуть самые основы Церкви.

«Конклав» — триллер режиссера Эдварда Бергера. Главные роли в фильме исполнили Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини.