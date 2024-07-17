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Конклав (2024)

Conclave

2024драматриллер

Сюжет фильма «Конклав»

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После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу. Духовные лидеры со всего света прибывают в Ватикан, чтобы исполнить свой важнейший долг. Но вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор, и узнает о тайне, которая может пошатнуть самые основы Церкви.

«Конклав» — триллер режиссера Эдварда Бергера. Главные роли в фильме исполнили Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини.

Режиссер

Эдвард Бергер

В ролях

Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О’Бирн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджио Кастеллитто, Мераб Нинидзе, Джозеф Майделл, Томас Лойбл, Лорис Лодди

Страна

США, Великобритания

Премьера

31 октября (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Конклав (Conclave, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Конклав. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Конклав, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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