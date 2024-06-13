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Приключения Паддингтона 3 (2024)

Paddington in Peru

Приключения Паддингтона 3
2024комедиядетективприключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Приключения Паддингтона 3»

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Паддингтон возвращается на свою историческую родину в Перу, чтобы навестить любимую тетю Люси, живущую в Доме для престарелых медведей. Но тетушки на месте не обнаруживается — оказывается, она и сама отправилась в путешествие с загадочной целью. Вместе с семьей Браунов медвежонок пускается в удивительное приключение по горным вершинам и тропическим лесам Амазонки, чтобы догнать Люси.

«Приключения Паддингтона 3» — третья часть семейной франшизы о приключениях лондонского медвежонка. Паддингтона вновь озвучивает Бен Уишоу, другие роли в фильме играют Оливия Колман, Рэйчел Зеглер, Эмили Мортимер, Джим Бродбент, Имелда Стонтон, а Антонио Бандерас появляется в образе злодея, охотника Кэбота.

Режиссер

Дагал Уилсон

В ролях

Оливия Колман, Рэйчел Зеглер, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Джули Уолтерс, Хью Бонневилль, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин

Страна

Великобритания, Франция

Премьера

28 ноября (РФ)
8 ноября (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Приключения Паддингтона 3 (Paddington in Peru, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Приключения Паддингтона 3. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Приключения Паддингтона 3, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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