Приключения Паддингтона 3 (2024)

Паддингтон возвращается на свою историческую родину в Перу, чтобы навестить любимую тетю Люси, живущую в Доме для престарелых медведей. Но тетушки на месте не обнаруживается — оказывается, она и сама отправилась в путешествие с загадочной целью. Вместе с семьей Браунов медвежонок пускается в удивительное приключение по горным вершинам и тропическим лесам Амазонки, чтобы догнать Люси.

«Приключения Паддингтона 3» — третья часть семейной франшизы о приключениях лондонского медвежонка. Паддингтона вновь озвучивает Бен Уишоу, другие роли в фильме играют Оливия Колман, Рэйчел Зеглер, Эмили Мортимер, Джим Бродбент, Имелда Стонтон, а Антонио Бандерас появляется в образе злодея, охотника Кэбота.