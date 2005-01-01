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Пищеблок

Пищеблок, 2-й сезон

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Сюжет 2 сезона:

Осень 1983-го, новый учебный год: красное знамя на линейке несёт Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

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Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон8 серий, 2021
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
2023
2-й сезон сериала «Пищеблок» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 8517 фильмов, 2300 сериалов и 153 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
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2 сезон сериала Пищеблок онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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