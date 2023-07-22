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Лучшие российские фэнтези-сериалы: смотреть онлайн
Библиотекари-воины, врачи-экзорцисты, вампиры-анархисты и другая сверхъестественная нечисть в подборке российских фэнтези-сериалов, которые перенесут вас в воображаемые любопытные миры
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1
Вампиры средней полосы
7.6
3611
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
3611 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
18+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Комедийный сериал о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске
2
Карамора
6
595
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
595 уже оценили
Россия
/
2022
/
48 мин.
/
18+
фэнтези
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Данила Козловский в роли анархиста, который мстит тайному сообществу мировых лидеров за смерть возлюбленной
3
Библиотекарь
7.4
16
оценок
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия
/
2023
/
50 мин.
/
18+
драма
фэнтези
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Тайные общества охотятся за книгами малоизвестного советского писателя, которые обладают магической силой
4
Там, где цветет полынь
6
18
оценок
Моя оценка
0
18 уже оценили
Россия
/
2023
/
15 мин.
/
16+
драма
фэнтези
триллер
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
3
Рецензии
Мистический триллер о преодолении страха смерти ради любви
5
Пока цветет папоротник
7.2
1451
оценка
IMDb
6.4
Моя оценка
0
1451 уже оценил
Россия
/
2012
/
48 мин.
/
16+
фэнтези
комедия
приключения
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
6
Рецензии
С помощью волшебного амулета журналист газеты «Секретная правда» Кирилл оказывается в Горном Алтае
6
Сергий против нечисти
6.4
504
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
504 уже оценили
Россия
/
2022
/
30 мин.
/
18+
фэнтези
комедия
боевик
ужасы
мистика
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Отец Сергий и полицейский детектив Катя вместе расследуют необычные преступления с участием нечистой силы
7
13 клиническая
7.3
190
оценок
Моя оценка
0
190 уже оценили
Россия
/
2022
/
45 мин.
/
18+
драма
фэнтези
триллер
детектив
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Медицинский процедурал, в котором врачи борются со сверхъестественными явлениями
8
Предпоследняя инстанция
6.6
1034
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1034 уже оценили
Россия
/
2022
/
28 мин.
/
12+
фэнтези
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Комедийный сериал про работников Управления по распределению душ
9
Пищеблок
6.8
8541
оценка
IMDb
6.1
Моя оценка
0
8541 уже оценил
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
фэнтези
триллер
детектив
мистика
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
3
Рецензии
История о жизни советского пионерлагеря на берегу Волги, где среди детей прячутся вампиры
10
Беловодье. Тайна затерянной страны
6.7
687
оценок
Моя оценка
0
687 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
фэнтези
комедия
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
11
Луна
5.9
2099
оценок
Моя оценка
0
2099 уже оценили
Россия
/
2015
/
48 мин.
/
16+
драма
фэнтези
триллер
детектив
мистика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Мать и дочь переезжают в маленький городок, где, по преданиям, живут жестокие оборотни
12
Темный мир: Равновесие (телеверсия)
7.2
4019
оценок
IMDb
5.5
Моя оценка
0
4019 уже оценили
Россия
/
2014
/
48 мин.
/
12+
фэнтези
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодые люди со сверхспособностями спасают мир от вторжения Теней и находят свою любовь
13
Тайный город
6
1370
оценок
IMDb
4.7
Моя оценка
0
1370 уже оценили
Россия
/
2014
/
45 мин.
/
16+
фэнтези
мистика
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
60
Рецензии
Мистический сериал о потусторонней жизни современной Москвы
14
Пятая стража
5.6
1386
оценок
IMDb
4.2
Моя оценка
0
1386 уже оценили
Россия
/
2013
/
50 мин.
/
12+
фантастика
детектив
мистика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
8
Рецензии
Фантастическая история вампира в городе Свердловск
15
Молодой Волкодав
6.5
456
оценок
IMDb
4.8
Моя оценка
0
456 уже оценили
Россия
/
2007
/
1 ч. 54 мин.
/
12+
фэнтези
приключения
Хочу посмотреть
Приквел к фильму «Волкодав из рода Серых Псов»
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