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Лучшие российские фэнтези-сериалы: смотреть онлайн

Библиотекари-воины, врачи-экзорцисты, вампиры-анархисты и другая сверхъестественная нечисть в подборке российских фэнтези-сериалов, которые перенесут вас в воображаемые любопытные миры
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1
Вампиры средней полосы
7.63611
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
3611 уже оценили
Россия/2021/48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Комедийный сериал о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске
2
Карамора
6595
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
595 уже оценили
Россия/2022/48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Данила Козловский в роли анархиста, который мстит тайному сообществу мировых лидеров за смерть возлюбленной
3
Библиотекарь
7.416
оценок
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия/2023/50 мин./18+
2Трейлеры
Тайные общества охотятся за книгами малоизвестного советского писателя, которые обладают магической силой
4
Там, где цветет полынь
618
оценок
Моя оценка
0
18 уже оценили
Россия/2023/15 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры3Рецензии
Мистический триллер о преодолении страха смерти ради любви
5
Пока цветет папоротник
7.21451
оценка
IMDb6.4
Моя оценка
0
1451 уже оценил
Россия/2012/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер6Рецензии
С помощью волшебного амулета журналист газеты «Секретная правда» Кирилл оказывается в Горном Алтае
6
Сергий против нечисти
6.4504
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
504 уже оценили
Россия/2022/30 мин./18+
2Трейлеры1Рецензия
Отец Сергий и полицейский детектив Катя вместе расследуют необычные преступления с участием нечистой силы
7
13 клиническая
7.3190
оценок
Моя оценка
0
190 уже оценили
Россия/2022/45 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Медицинский процедурал, в котором врачи борются со сверхъестественными явлениями
8
Предпоследняя инстанция
6.61034
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
1034 уже оценили
Россия/2022/28 мин./12+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры2Рецензии
Комедийный сериал про работников Управления по распределению душ
9
Пищеблок
6.88541
оценка
IMDb6.1
Моя оценка
0
8541 уже оценил
Россия/2021/50 мин./18+
4Трейлеры3Рецензии
История о жизни советского пионерлагеря на берегу Волги, где среди детей прячутся вампиры
10
Беловодье. Тайна затерянной страны
6.7687
оценок
Моя оценка
0
687 уже оценили
Россия/2019/48 мин.
1Трейлер1Рецензия
Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
11
Луна
5.92099
оценок
Моя оценка
0
2099 уже оценили
Россия/2015/48 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Мать и дочь переезжают в маленький городок, где, по преданиям, живут жестокие оборотни
12
Темный мир: Равновесие (телеверсия)
7.24019
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
4019 уже оценили
Россия/2014/48 мин./12+
1Трейлер
Молодые люди со сверхспособностями спасают мир от вторжения Теней и находят свою любовь
13
Тайный город
61370
оценок
IMDb4.7
Моя оценка
0
1370 уже оценили
Россия/2014/45 мин./16+
3Трейлеры60Рецензии
Мистический сериал о потусторонней жизни современной Москвы
14
Пятая стража
5.61386
оценок
IMDb4.2
Моя оценка
0
1386 уже оценили
Россия/2013/50 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры8Рецензии
Фантастическая история вампира в городе Свердловск
15
Молодой Волкодав
6.5456
оценок
IMDb4.8
Моя оценка
0
456 уже оценили
Россия/2007/1 ч. 54 мин./12+
Приквел к фильму «Волкодав из рода Серых Псов»
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