1 Селена США, Мексика / 2020 / 1 ч. / 16+ драма биография музыкальные Хочу посмотреть 1 Трейлер Пронзительная история жизни легендарной мексикано-американской певицы Селены, трагически погибшей в возрасте 23 лет

2 Ваша честь США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма Хочу посмотреть 4 Трейлеры Влиятельный и уважаемый судья в исполнении Брайана Крэнстона пытается защитить своего сына, сбившего пешехода и скрывшегося с места преступления

3 Дикарки США / 2020 / 16+ драма триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер В рамках социального эксперимента группа ничего не подозревающих девушек-подростков оказывается на удаленном от цивилизации острове

4 Хрупкие создания США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма триллер детективный Хочу посмотреть 1 Трейлер В элитной балетной школе Чикаго погибает одна из лучших учениц

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6 Противостояние США / 2020 / 48 мин. / 16+ драма фантастика фэнтези ужасы триллер приключения Хочу посмотреть 3 Трейлеры Долгожданная экранизация одного из самых объемных романов Стивена Кинга — о немногочисленных выживших после утечки из секретной лаборатории новейшего вируса

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8 Улица светлячков США / 2020 / 16+ драма Хочу посмотреть 1 Трейлер Звезда «Голой правды» Кэтрин Хайгл в экранизации одноименного бестселлера про двух неразлучных подруг, чья многолетняя дружба претерпевает глубинные изменения

9 Угрюм-река Россия / 2021 / 48 мин. / 16+ драма исторический Хочу посмотреть 1 Трейлер Размашистая семейная сага с Юлией Пересильд об индустриализации Сибири и о том, как деньги превращают порядочного человека в монстра