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Новые сериалы зимы 2020-2021
Брайан Крэнстон защищает сына-убийцу, звезда «Теории большого взрыва» открывает «котокафе», а Ванда и Вижен заводят детей и совместный быт — не пропустите самые захватывающие моменты в новых сериалах зимнего телесезона!
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1
Селена
США
,
Мексика
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
биография
музыкальные
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пронзительная история жизни легендарной мексикано-американской певицы Селены, трагически погибшей в возрасте 23 лет
2
Ваша честь
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Влиятельный и уважаемый судья в исполнении Брайана Крэнстона пытается защитить своего сына, сбившего пешехода и скрывшегося с места преступления
3
Дикарки
США
/
2020
/
16+
драма
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В рамках социального эксперимента группа ничего не подозревающих девушек-подростков оказывается на удаленном от цивилизации острове
4
Хрупкие создания
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
триллер
детективный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В элитной балетной школе Чикаго погибает одна из лучших учениц
5
За час до рассвета
Россия
/
2020
/
16+
драма
боевик
исторический
Хочу посмотреть
Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов и другие звезды в историческом боевике о работе милиции в послевоенное время
6
Противостояние
США
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
фэнтези
ужасы
триллер
приключения
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Долгожданная экранизация одного из самых объемных романов Стивена Кинга — о немногочисленных выживших после утечки из секретной лаборатории новейшего вируса
7
Бриджертоны
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Костюмированная драма в лучших традициях британского телевидения повествует о жизни могущественной семьи Бриджертон в Лондоне 1810-х
8
Улица светлячков
США
/
2020
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Звезда «Голой правды» Кэтрин Хайгл в экранизации одноименного бестселлера про двух неразлучных подруг, чья многолетняя дружба претерпевает глубинные изменения
9
Угрюм-река
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Размашистая семейная сага с Юлией Пересильд об индустриализации Сибири и о том, как деньги превращают порядочного человека в монстра
10
Стража
Великобритания
/
2021
/
16+
фэнтези
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мини-сериал по мотивам серии книг Терри Пратчетта «Плоский мир» о стражниках города Анк-Морпорка
11
Зовите меня Кэт
США
/
2021
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
39-летняя Кэт в исполнении звезды «Теории большого взрыва» Майем Биалик открывает «котокафе» на деньги, которые родители откладывали на ее свадьбу
12
ВандаВижен
США
/
2021
/
16+
мелодрама
фантастика
боевик
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Долгожданный шестисерийный проект от Marvel, рассказывающий о совместной работе и отношениях могущественной колдуньи и андроида
13
Обитель
Россия
/
2021
/
57 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сергей Безруков и Александра Ребенок в экранизации исторического романа Захара Прилепина о заключенных Соловецкого лагеря
14
Уокер
США
/
2021
/
16+
драма
боевик
криминал
вестерн
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Перезапуск культового сериала девяностых про крутого техасского рейнджера. В главной роли — звезда недавно завершившегося «Сверхъестественного» Джаред Падалеки
15
Сокол и Зимний солдат
США
/
2021
/
1 ч.
/
12+
драма
фантастика
комедия
боевик
Хочу посмотреть
Лучшие друзья Капитана Америки — Сокол и Зимний солдат — объединяются в борьбе со злом
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