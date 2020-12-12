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Кино Mail.ruПодборки

Сериалы про карантин и самоизоляцию: смотреть онлайн

Вспоминаем все ужасы и прелести самоизоляции-2020 вместе с героями этих «карантинных» сериалов, оказавшимися на продолжительное время отрезанными от мира и друг друга
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1
Взаперти
7169
оценок
Моя оценка
0
169 уже оценили
Россия/2020/5 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Расставшаяся в канун отмены карантина пара вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели
2
Нагиев на карантине
7.2250
оценок
Моя оценка
0
250 уже оценили
Россия/2020/15 мин./18+
Смотреть за 1 р.
Комедийный сериал о кардинальных изменениях в жизни актера и шоумена Дмитрия Нагиева, связанных с карантином
3
Любовь в нерабочие недели
Моя оценка
0
9 уже оценили
Россия/2020/15 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедийный сериал об обычных россиянах, по-разному переживающих режим самоизоляции
4
Чума!
5.897
оценок
Моя оценка
0
97 уже оценили
Россия/2020/17 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Сериал о жителях средневекового вымышленного городка Нищбург, запертых во время эпидемии чумы в замке
5
Безопасные связи
5.267
оценок
Моя оценка
0
67 уже оценили
Россия/2020/30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
Истории трех пар, чьи отношения развиваются в период домашней самоизоляции
6
Все вместе
Моя оценка
0
10 уже оценили
Россия/2020/15 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Из-за введения режима самоизоляции друзья переносят запланированную на выходных вечеринку в онлайн-формат
7
СидЯдома
7165
оценок
Моя оценка
0
165 уже оценили
Россия/2020/16+
1Трейлер
Ситком о жизни нескольких человек и их семей, вынужденных самоизолироваться во время эпидемии коронавируса
8
Окаянные дни
7.1148
оценок
Моя оценка
0
148 уже оценили
Россия/2020/15 мин./16+
2Трейлеры
10 уникальных историй о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина
9
Зона дискомфорта
327
оценок
Моя оценка
0
27 уже оценили
Россия/2020/10 мин./16+
Смотреть за 1 р.
Комедия о нелегкой судьбе инстаграм-модели, потерявшей покровительство богатого любовника во время карантина
10
Изоляция
Моя оценка
0
Россия/2020/28 мин./16+
1Трейлер
Известные артисты, потерявшие из-за вынужденной самоизоляции возможность сниматься в кино, снимают свой собственный фильм о том, как меняется наш мир
11
Беезумие
4.415
оценок
Моя оценка
0
15 уже оценили
Россия/2020/15 мин./16+
Модный столичный режиссер начинает репетиции спектакля в режиме онлайн, но все идет не по плану
12
#вмаскешоу
Моя оценка
0
8 уже оценили
Россия/2020/13 мин./16+
Скетчком о жизни разных людей в условиях самоизоляции
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