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Кино Mail.ru
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Сериалы про карантин и самоизоляцию: смотреть онлайн
Вспоминаем все ужасы и прелести самоизоляции-2020 вместе с героями этих «карантинных» сериалов, оказавшимися на продолжительное время отрезанными от мира и друг друга
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1
Взаперти
7
169
оценок
Моя оценка
0
169 уже оценили
Россия
/
2020
/
5 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Расставшаяся в канун отмены карантина пара вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели
2
Нагиев на карантине
7.2
250
оценок
Моя оценка
0
250 уже оценили
Россия
/
2020
/
15 мин.
/
18+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Комедийный сериал о кардинальных изменениях в жизни актера и шоумена Дмитрия Нагиева, связанных с карантином
3
Любовь в нерабочие недели
Моя оценка
0
9 уже оценили
Россия
/
2020
/
15 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный сериал об обычных россиянах, по-разному переживающих режим самоизоляции
4
Чума!
5.8
97
оценок
Моя оценка
0
97 уже оценили
Россия
/
2020
/
17 мин.
/
18+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сериал о жителях средневекового вымышленного городка Нищбург, запертых во время эпидемии чумы в замке
5
Безопасные связи
5.2
67
оценок
Моя оценка
0
67 уже оценили
Россия
/
2020
/
30 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Истории трех пар, чьи отношения развиваются в период домашней самоизоляции
6
Все вместе
Моя оценка
0
10 уже оценили
Россия
/
2020
/
15 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Из-за введения режима самоизоляции друзья переносят запланированную на выходных вечеринку в онлайн-формат
7
СидЯдома
7
165
оценок
Моя оценка
0
165 уже оценили
Россия
/
2020
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Ситком о жизни нескольких человек и их семей, вынужденных самоизолироваться во время эпидемии коронавируса
8
Окаянные дни
7.1
148
оценок
Моя оценка
0
148 уже оценили
Россия
/
2020
/
15 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
10 уникальных историй о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина
9
Зона дискомфорта
3
27
оценок
Моя оценка
0
27 уже оценили
Россия
/
2020
/
10 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Комедия о нелегкой судьбе инстаграм-модели, потерявшей покровительство богатого любовника во время карантина
10
Изоляция
Моя оценка
0
Россия
/
2020
/
28 мин.
/
16+
документальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Известные артисты, потерявшие из-за вынужденной самоизоляции возможность сниматься в кино, снимают свой собственный фильм о том, как меняется наш мир
11
Беезумие
4.4
15
оценок
Моя оценка
0
15 уже оценили
Россия
/
2020
/
15 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
Модный столичный режиссер начинает репетиции спектакля в режиме онлайн, но все идет не по плану
12
#вмаскешоу
Моя оценка
0
8 уже оценили
Россия
/
2020
/
13 мин.
/
16+
скетч-шоу
Хочу посмотреть
Скетчком о жизни разных людей в условиях самоизоляции
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