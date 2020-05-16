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Фантастические сериалы смотреть онлайн

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1
5-я авеню
6.745
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
45 уже оценили
США/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма
2
Легион
7141
оценка
IMDb8.3
Моя оценка
0
141 уже оценил
США/2017/1 ч. /16+
Смотреть за 397 р.
7Трейлеры
Сын небезызвестного профессора Ксавье — шизофреник с множеством личностей, каждая из которых управляет одной из его суперспособностей, — становится одним из героев вселенной Marvel
3
Мир дикого запада
83081
оценка
IMDb8.7
Моя оценка
0
3081 уже оценил
США/2016/1 ч. /18+
Смотреть бесплатно
14Трейлеры2Рецензии
Научно-фантастический вестерн с Энтони Хопкинсом, Джеймсом Марсденом и Эдом Харрисом о футуристическом парке развлечений, в котором роботы-андроиды в одночасье превращаются из рабов в опасных убийц
4
Война миров
5.357
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
57 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2019/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Вольная экранизация фантастического произведения Герберта Уэллса
5
Первые
6.531
оценка
IMDb6.7
Моя оценка
0
31 уже оценил
США/2018/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Шон Пенн в роли бывшего астронавта НАСА отправляется в первый пилотируемый полет на Марс с целью колонизировать Красную планету
6
11.22.63
7.6572
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
572 уже оценили
США/2016/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Школьный учитель отправляется в прошлое, чтобы спасти президента Кеннеди
7
Ладья
7.253
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
53 уже оценили
США, Великобритания/2019/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Фантастический сериал о сотруднице британской секретной службы по борьбе со сверхъестественными существами, которая полностью потеряла память
8
Хроники Шаннары
6.9796
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
796 уже оценили
США/2016/42 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Планете угрожает опасность, и теперь враждующие веками люди, тролли, эльфы и дворфы должны действовать, чтобы спасти Землю
9
Чужестранка
7.81519
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
1519 уже оценили
США/2014/50 мин./16+
Смотреть за 299 р.
7Трейлеры1Рецензия
Сериал о девушке, которая переместилась во времени
10
Темные начала
6.8128
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
128 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. /12+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
11
Сумеречная зона
6.121
оценка
IMDb5.7
Моя оценка
0
21 уже оценил
США/2019/16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Современная версия классического сериала-антологии, рассказывающего научно-фантастические, страшные и загадочные истории
12
Сотня
7.74453
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
4453 уже оценили
США/2013/1 ч. /12+
Смотреть за 299 р.
7Трейлеры
Сотня несовершеннолетних правонарушителей попадает на планету Земля спустя 100 лет после апокалипсиса
13
Люди
7.3842
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
842 уже оценили
США, Великобритания/2015/42 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Англо-американский фантастический сериал о человекоподобных роботах-помощниках и их влиянии на жизнь обычных людей
14
Вспомни, что будет
7.7947
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
947 уже оценили
США/2009/42 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Ровно на две минуты человечество переносится в будущее — по возвращении каждому предстоит осмыслить увиденное: многим захочется что-то изменить
15
Черная материя
7.5564
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
564 уже оценили
Канада/2015/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Члены экипажа космического корабля, забывшие все во время странного сна, преодолевают опасности и пытаются выжить
16
Континуум
7.2895
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
895 уже оценили
Канада/2012/45 мин./12+
Смотреть за 397 р.
5Трейлеры1Рецензия
Группа экстремистов из будущего возвращается в наше время, чтобы помешать корпорациям окончательно поработить человечество
17
Тайны бермудского треугольника
6.7120
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
120 уже оценили
США, Великобритания/2005/1 ч. 20 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Эрик Бениролл нанимает команду специалистов, которую отправляет в район Бермудского треугольника
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