1 5-я авеню 6.7 45

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 45 уже оценили США / 2020 / 45 мин. / 16+ фантастика комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма

2 Легион 7 141

оценка IMDb8.3 Моя оценка 0 141 уже оценил США / 2017 / 1 ч. / 16+ драма фантастика боевик приключения Смотреть за 397 р. Хочу посмотреть 7 Трейлеры Сын небезызвестного профессора Ксавье — шизофреник с множеством личностей, каждая из которых управляет одной из его суперспособностей, — становится одним из героев вселенной Marvel

5 Первые 6.5 31

оценка IMDb6.7 Моя оценка 0 31 уже оценил США / 2018 / 1 ч. / 16+ драма фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Шон Пенн в роли бывшего астронавта НАСА отправляется в первый пилотируемый полет на Марс с целью колонизировать Красную планету

6 11.22.63 7.6 572

оценки IMDb8.2 Моя оценка 0 572 уже оценили США / 2016 / 1 ч. / 16+ фантастика триллер детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры Школьный учитель отправляется в прошлое, чтобы спасти президента Кеннеди

7 Ладья 7.2 53

оценки IMDb6.8 Моя оценка 0 53 уже оценили США, Великобритания / 2019 / 50 мин. / 16+ драма фантастика фэнтези Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Фантастический сериал о сотруднице британской секретной службы по борьбе со сверхъестественными существами, которая полностью потеряла память