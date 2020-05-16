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Фантастические сериалы смотреть онлайн
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1
5-я авеню
6.7
45
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
45 уже оценили
США
/
2020
/
45 мин.
/
16+
фантастика
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бывалый капитан корабля пытается найти свое место в процветающей индустрии космического туризма
2
Легион
7
141
оценка
IMDb
8.3
Моя оценка
0
141 уже оценил
США
/
2017
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
боевик
приключения
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Сын небезызвестного профессора Ксавье — шизофреник с множеством личностей, каждая из которых управляет одной из его суперспособностей, — становится одним из героев вселенной Marvel
3
Мир дикого запада
8
3081
оценка
IMDb
8.7
Моя оценка
0
3081 уже оценил
США
/
2016
/
1 ч.
/
18+
драма
фантастика
вестерн
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
14
Трейлеры
2
Рецензии
Научно-фантастический вестерн с Энтони Хопкинсом, Джеймсом Марсденом и Эдом Харрисом о футуристическом парке развлечений, в котором роботы-андроиды в одночасье превращаются из рабов в опасных убийц
4
Война миров
5.3
57
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
57 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Франция
/
2019
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Вольная экранизация фантастического произведения Герберта Уэллса
5
Первые
6.5
31
оценка
IMDb
6.7
Моя оценка
0
31 уже оценил
США
/
2018
/
1 ч.
/
16+
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Шон Пенн в роли бывшего астронавта НАСА отправляется в первый пилотируемый полет на Марс с целью колонизировать Красную планету
6
11.22.63
7.6
572
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
572 уже оценили
США
/
2016
/
1 ч.
/
16+
фантастика
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Школьный учитель отправляется в прошлое, чтобы спасти президента Кеннеди
7
Ладья
7.2
53
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
53 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
50 мин.
/
16+
драма
фантастика
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Фантастический сериал о сотруднице британской секретной службы по борьбе со сверхъестественными существами, которая полностью потеряла память
8
Хроники Шаннары
6.9
796
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
796 уже оценили
США
/
2016
/
42 мин.
/
16+
фантастика
фэнтези
приключения
Смотреть бесплатно
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2
Трейлеры
1
Рецензия
Планете угрожает опасность, и теперь враждующие веками люди, тролли, эльфы и дворфы должны действовать, чтобы спасти Землю
9
Чужестранка
7.8
1519
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
1519 уже оценили
США
/
2014
/
50 мин.
/
16+
драма
фантастика
приключения
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
1
Рецензия
Сериал о девушке, которая переместилась во времени
10
Темные начала
6.8
128
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
128 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч.
/
12+
драма
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Джеймс МакЭвой в экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана о двух детях, которые отправляются в волшебное путешествие по параллельным вселенным
11
Сумеречная зона
6.1
21
оценка
IMDb
5.7
Моя оценка
0
21 уже оценил
США
/
2019
/
16+
драма
фантастика
фэнтези
ужасы
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Современная версия классического сериала-антологии, рассказывающего научно-фантастические, страшные и загадочные истории
12
Сотня
7.7
4453
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
4453 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч.
/
12+
фантастика
Смотреть за 299 р.
Хочу посмотреть
7
Трейлеры
Сотня несовершеннолетних правонарушителей попадает на планету Земля спустя 100 лет после апокалипсиса
13
Люди
7.3
842
оценки
IMDb
8.0
Моя оценка
0
842 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2015
/
42 мин.
драма
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Англо-американский фантастический сериал о человекоподобных роботах-помощниках и их влиянии на жизнь обычных людей
14
Вспомни, что будет
7.7
947
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
947 уже оценили
США
/
2009
/
42 мин.
/
16+
драма
фантастика
триллер
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Ровно на две минуты человечество переносится в будущее — по возвращении каждому предстоит осмыслить увиденное: многим захочется что-то изменить
15
Черная материя
7.5
564
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
564 уже оценили
Канада
/
2015
/
1 ч.
/
16+
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Члены экипажа космического корабля, забывшие все во время странного сна, преодолевают опасности и пытаются выжить
16
Континуум
7.2
895
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
895 уже оценили
Канада
/
2012
/
45 мин.
/
12+
фантастика
триллер
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Группа экстремистов из будущего возвращается в наше время, чтобы помешать корпорациям окончательно поработить человечество
17
Тайны бермудского треугольника
6.7
120
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
120 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2005
/
1 ч. 20 мин.
драма
фантастика
боевик
триллер
приключения
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Эрик Бениролл нанимает команду специалистов, которую отправляет в район Бермудского треугольника
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