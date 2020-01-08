4 Шифр 7.7 627

оценок Моя оценка 0 627 уже оценили Россия / 2019 / 52 мин. / 16+ исторический детективный Смотреть за 1 р. Хочу посмотреть Бывшие сотрудницы спецотдела ГРУ после войны встречаются вновь, чтобы помогать следственным органам расследовать запутанные дела

5 Холодные берега 7.4 77

оценок Моя оценка 0 77 уже оценили Россия / 2019 / 48 мин. / 16+ триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Расследование преступлений серийного убийцы переплетается с личной жизнью молодого детектива Алины Новинской

6 Возмездие 6.7 733

оценки Моя оценка 0 733 уже оценили Россия / 2019 / 45 мин. / 16+ драма боевик криминал Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима

7 Мылодрама 6.7 751

оценка Моя оценка 0 751 уже оценил Россия / 2019 / 42 мин. комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 4 Рецензии Простой автозаправщик становится генеральным директором переживающего кризис телеканала

8 Победители 7.3 192

оценки Моя оценка 0 192 уже оценили Россия / 2019 / 45 мин. / 16+ исторический детективный Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер История о знаменитом адвокате, работавшем в столице в конце XIX века

9 Другие 7.4 727

оценок Моя оценка 0 727 уже оценили Россия / 2019 / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Рецензии Мистическая ретро-драма о супругах, которые начинают замечать странности в своей приемной дочери