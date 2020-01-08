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Российские сериалы 2019 года смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Минувший год подарил российским телезрителям немало захватывающих историй в исполнении любимых артистов. Самые популярные и любопытные из них — в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Формула мести
8.2232
оценки
Моя оценка
0
232 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Следователь Черкасов и его помощница Соня Тимофеева расследуют дело о распространении опасного наркотика по всей территории СССР
2
Знахарь
7.6366
оценок
Моя оценка
0
366 уже оценили
Россия/2019/42 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Драматическая история о судьбе талантливого нейрохирурга Павла Андреева, спасающего жизни людей
3
Беловодье. Тайна затерянной страны
6.9270
оценок
Моя оценка
0
270 уже оценили
Россия/2019/48 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
4
Шифр
7.7627
оценок
Моя оценка
0
627 уже оценили
Россия/2019/52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
Бывшие сотрудницы спецотдела ГРУ после войны встречаются вновь, чтобы помогать следственным органам расследовать запутанные дела
5
Холодные берега
7.477
оценок
Моя оценка
0
77 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Расследование преступлений серийного убийцы переплетается с личной жизнью молодого детектива Алины Новинской
6
Возмездие
6.7733
оценки
Моя оценка
0
733 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима
7
Мылодрама
6.7751
оценка
Моя оценка
0
751 уже оценил
Россия/2019/42 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Простой автозаправщик становится генеральным директором переживающего кризис телеканала
8
Победители
7.3192
оценки
Моя оценка
0
192 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
История о знаменитом адвокате, работавшем в столице в конце XIX века
9
Другие
7.4727
оценок
Моя оценка
0
727 уже оценили
Россия/2019/12+
Смотреть бесплатно
3Рецензии
Мистическая ретро-драма о супругах, которые начинают замечать странности в своей приемной дочери
10
Триада
790
оценок
Моя оценка
0
90 уже оценили
Россия/2019/24 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Порядочный Толик оказывается в ситуации, когда жена и обе любовницы одновременно сообщают ему о своем интересном положении
11
Подкидыш
7.4410
оценок
Моя оценка
0
410 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Во времена НЭПа жулика по кличке Подкидыш принимают за начальника УГРО
12
Ланцет
7.1371
оценка
Моя оценка
0
371 уже оценил
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Павел Трубинер в роли хирурга, который становится главой специального отдела больницы, занимающегося внутренними расследованиями
13
Старая гвардия
7.1154
оценки
Моя оценка
0
154 уже оценили
Россия/2019/44 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодой следователь Вера Ершова расследует убийство 15-летней давности в компании консультантов-ветеранов со скверным характером
14
А.Л.Ж.И.Р.
7.2326
оценок
Моя оценка
0
326 уже оценили
Россия/2019/45 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Драматическая история узниц самого сурового женского лагеря в СССР
15
Скажи правду
7.4424
оценки
Моя оценка
0
424 уже оценили
Россия/2019/50 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Ксения подозревает мужа в измене, и эта мысль становится навязчивой идеей, постепенно сводя ее с ума
16
Вокально-криминальный ансамбль
7217
оценок
Моя оценка
0
217 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Сотрудники правоохранительных органов под видом музыкантов гастролируют по стране, расследуя преступления
17
Жуки
7.7317
оценок
Моя оценка
0
317 уже оценили
Россия/2019/22 мин.
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Трое программистов из Москвы пытаются избежать военной службы, параллельно заключая контракт с крупным инвестором
18
На краю
7.2255
оценок
Моя оценка
0
255 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Драматические истории девушек, которых завербовали боевики
19
Ростов
7209
оценок
Моя оценка
0
209 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
1920 год. Бывший вор-рецидивист Иван Козырев возвращается в родной Ростов, чтобы навести порядок в городе
20
Полярный
7.8209
оценок
Моя оценка
0
209 уже оценили
Россия/2019/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
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Ситком о бывшем бандите, волею судьбы попавшем на Крайний Север
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