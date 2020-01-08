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Следователь Черкасов и его помощница Соня Тимофеева расследуют дело о распространении опасного наркотика по всей территории СССР
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Драматическая история о судьбе талантливого нейрохирурга Павла Андреева, спасающего жизни людей
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Герой сериала «Пока цветет папоротник» вновь сражается с потусторонними силами, пробравшимися в наш мир через трещину в заброшенном горном монастыре
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Бывшие сотрудницы спецотдела ГРУ после войны встречаются вновь, чтобы помогать следственным органам расследовать запутанные дела
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Расследование преступлений серийного убийцы переплетается с личной жизнью молодого детектива Алины Новинской
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Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима
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История о знаменитом адвокате, работавшем в столице в конце XIX века
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Мистическая ретро-драма о супругах, которые начинают замечать странности в своей приемной дочери
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Порядочный Толик оказывается в ситуации, когда жена и обе любовницы одновременно сообщают ему о своем интересном положении