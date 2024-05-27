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27 мая 2024, новость

Янковский высказался об участии в российском аналоге «Сверхъестественного»

Актер прокомментировал слухи о съемках ремейка популярного американского сериала
Иван Янковский
Иван Янковский

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский прокомментировал новость о своем участии в российской адаптации популярного американского сериала «Сверхъестественное». Его слова приводит RTVI.

«Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал», — сказал артист.

Ранее в СМИ появилась новости о том, что в России захотели переснять «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Источник отмечал, что артисты смогут сыграть главных героев, братьев Дина и Сэма Винчестеров.

До этого Никита Кологривый усомнился в актерском таланте своего коллеги Ивана Янковского.

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