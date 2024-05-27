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27 мая 2024, новость

Асмус пожаловалась на ужасную ночь из-за сильной зубной боли

Актриса призналась, что даже повреждения при переломе ноги не казались ей такими мучительными
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус в своей соцсети рассказала о бессонной ночи из-за сильной зубной боли.

По словам звезды «Интернов», прошедший уикенд был для нее тяжелым, потому что она сильно страдала от зубной боли. При этом актриса уточнила, что даже повреждения при переломе ноги не казались ей такими мучительными.

Асмус обратилась в больницу недалеко от загородного дома, где ей вкололи обезболивающее. Актриса уже запланировала поехать на работу, но все же решила вместо этого поехать вылечить зуб.

«Слезки образумились, на сон времени уже не хватило, и я готова была ехать на запись, но волшебное снадобье перестало действовать, и опять понеслось. Сейчас съездила в клинику, и слава богу, что я послала на фиг свой синдром отличницы. Ситуация была критическая, зуб удалили, швы наложили, ничего не болит, и я довольная с опухшим лицом еду играть спектакль», — резюмировала Асмус.

Недавно Асмус вышла в свет с новой прической. Актриса появилась на красной дорожке кинопремии после кардинальной смены имиджа.

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