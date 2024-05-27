Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 мая 2024, новость

Вера Алентова рассказала, как перенесла уход Владимира Меньшова

Актриса призналась, что продолжает обращаться к мужу и чувствует его присутствие
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Владимир Меньшов и Вера Алентова | Источник: Legion-Media.ru

Вера Алентова стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым она рассказала, как пережила смерть своего мужа, актера и режиссера Владимира Меньшова.

Вера Валентиновна вспомнила, что незадолго до ухода ее супруг лежал в Боткинской больнице с тромбоэмболией. Тогда врачам удалось его спасти, но они заметили, что в таких случаях люди обычно не выживают.

«Они сказали, мол, там наверху кто-то есть, кто о вас, Владимир Валентинович, заботится, потому что вывести этот тромб было очень нелегко. Но, видимо, тому, кто там, наверху, на два раза сил не хватило…» — рассказала звезда картины «Москва слезам не верит».

Меньшов отказался ехать в больницу, когда заболел коронавирусом. Его госпитализировали через день, когда состояние режиссера ухудшилось. Спустя два дня заболела и Вера Валентиновна — ее положили в другую клинику. Супруги держали связь через дочь Юлию Меньшову.

«Когда Володя ушел, я боялась, что меня не отпустят на похороны. Но меня отпустили за день до церемонии. Я там была, но плохо все помню. Могу сказать, что для меня он не ушел. Мы все равно вместе, я все ему рассказываю… Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру», — призналась Алентова.

Вера Валентиновна добавила, что пока ей тяжело выходить в свет без любимого мужа, ведь раньше они всегда были вместе.

«Я не смотрю премьеры театра, не смотрю новые фильмы. Мне пока очень трудно, ведь мы всегда ходили туда вдвоем. Мне надо привыкнуть, что я теперь одна. Понимаю, что мне нужно ходить на премьеры, но мне тяжело», — заключила актриса.

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились в Школе-студии МХАТ и сыграли свадьбу в студенческие годы. В этом браке у них родилась единственная дочь Юлия Меньшова, которая стала актрисой и телеведущей.

Владимир Валентинович ушел из жизни летом 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Вера Алентова
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова рассказала о главном страхе своего отца
Юлия Меньшова
Вера Алентова в образе мадам Рубинштейн (фото: соцсети)
Юлия Меньшова трогательно поздравила Веру Алентову с 82-летием
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца
Андрей Гордин с женой
Сын Меньшовой впервые вышел в свет с женой
Вера Алентова
Меньшова опубликовала фото 81-летней Алентовой, сравнив ее с Катрин Денев
Кадр из фильма «У людей так бывает»
Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами
Барби
Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов (фото: соцсети)
Юлия Меньшова опубликовала последнее видео с отцом
Юлия Меньшова и Игорь Гордин с детьми Андреем и Таисией
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Вера Алентова
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»
Служебный роман
Укротительница и управдом: кем работали героини любимых советских фильмов
Вера Алентова
Вера Алентова одобрила идею продолжения «Москва слезам не верит»
Вера Алентова
Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Накануне 80-летия Алентова представила книгу о своей жизни
Вера Алентова в спектакле «Апельсины & лимоны»
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
Кадр из интервью Юлии Меньшовой с отцом
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Юлия Меньшова
Меньшова поблагодарила «Первый канал» за эфир памяти ее отца
Прощание с Владимиром Меньшовым
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями
Вера Алентова
Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой
Вера Алентова
Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова
Владимир Меньшов
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Владимир Меньшов
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Вера Алентова
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой
Новые трейлеры
Рейган
Рейган
Трейлер (англ.)
Медведь
Медведь
Тизер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Снять проклятие»
Снять проклятие
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Заклятье. Шепот ведьм
Трейлер
vktrailer-220787057_456357022
Кореша
Трейлер
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Ведьмак
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь