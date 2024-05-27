Вера Алентова рассказала, как перенесла уход Владимира Меньшова

Владимир Меньшов и Вера Алентова | Источник: Legion-Media.ru

Вера Алентова стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым она рассказала, как пережила смерть своего мужа, актера и режиссера Владимира Меньшова.

Вера Валентиновна вспомнила, что незадолго до ухода ее супруг лежал в Боткинской больнице с тромбоэмболией. Тогда врачам удалось его спасти, но они заметили, что в таких случаях люди обычно не выживают.

«Они сказали, мол, там наверху кто-то есть, кто о вас, Владимир Валентинович, заботится, потому что вывести этот тромб было очень нелегко. Но, видимо, тому, кто там, наверху, на два раза сил не хватило…» — рассказала звезда картины «Москва слезам не верит».

Меньшов отказался ехать в больницу, когда заболел коронавирусом. Его госпитализировали через день, когда состояние режиссера ухудшилось. Спустя два дня заболела и Вера Валентиновна — ее положили в другую клинику. Супруги держали связь через дочь Юлию Меньшову.

«Когда Володя ушел, я боялась, что меня не отпустят на похороны. Но меня отпустили за день до церемонии. Я там была, но плохо все помню. Могу сказать, что для меня он не ушел. Мы все равно вместе, я все ему рассказываю… Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру», — призналась Алентова.

Вера Валентиновна добавила, что пока ей тяжело выходить в свет без любимого мужа, ведь раньше они всегда были вместе.

«Я не смотрю премьеры театра, не смотрю новые фильмы. Мне пока очень трудно, ведь мы всегда ходили туда вдвоем. Мне надо привыкнуть, что я теперь одна. Понимаю, что мне нужно ходить на премьеры, но мне тяжело», — заключила актриса.

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились в Школе-студии МХАТ и сыграли свадьбу в студенческие годы. В этом браке у них родилась единственная дочь Юлия Меньшова, которая стала актрисой и телеведущей.