Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители

Актера из сериала « Мир Дикого Запада » 37-летнего Джонни Уэктора застрелили злоумышленники при попытке ограбить его автомобиль. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на заявление полиции Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, актер заметил грабителей и попытался остановить их, но в ответ мужчины открыли огонь. Предварительно установлено, что смертельное ранение Уэктору нанес один из трех грабителей, который пытался извлечь каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Преступники скрылись с места происшествия, в настоящее время ведутся их поиски.