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27 мая 2024, новость

Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители

Джонни Уэктор был убит при попытке остановить ограбление
Джонни Уэктор
Джонни Уэктор | Источник: Legion-Media.ru

Актера из сериала «Мир Дикого Запада» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили злоумышленники при попытке ограбить его автомобиль. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на заявление полиции Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, актер заметил грабителей и попытался остановить их, но в ответ мужчины открыли огонь. Предварительно установлено, что смертельное ранение Уэктору нанес один из трех грабителей, который пытался извлечь каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Преступники скрылись с места происшествия, в настоящее время ведутся их поиски.

Актер был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Уэктор родился в 1986 году. Он снялся в сериалах «Мир Дикого Запада», «По волчьим законам», «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19» и других.

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