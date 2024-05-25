Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж

Милли Бобби Браун с Джейком Бонджови | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына рок-музыканта Джона Бон Джови Джейка. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на знакомых пары.

Свадьба 20-летней звезды сериала «Очень странные дела» и ее 22-летнего возлюбленного состоялась на прошлых выходных в США. Пара планирует провести более масштабное торжество позже в этом году, однако теперь они официально женаты.

На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты. «Это была очень тихая, романтичная церемония. Они сказали свои клятвы в кругу ближайших родственников», — заявил источник.