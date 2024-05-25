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25 мая 2024, новость

Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж

The Sun: актриса Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына Джона Бон Джови
Милли Бобби Браун с Джейком Бонджови
Милли Бобби Браун с Джейком Бонджови | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына рок-музыканта Джона Бон Джови Джейка. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на знакомых пары.

Свадьба 20-летней звезды сериала «Очень странные дела» и ее 22-летнего возлюбленного состоялась на прошлых выходных в США. Пара планирует провести более масштабное торжество позже в этом году, однако теперь они официально женаты.

На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты. «Это была очень тихая, романтичная церемония. Они сказали свои клятвы в кругу ближайших родственников», — заявил источник.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала о необычном предложении руки и сердца. По ее словам, Джейк предложил ей пожениться во время дайвинга.

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