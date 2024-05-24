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24 мая 2024, новость

Актриса «Папиных дочек» вспомнила, как в 90-е торговала на рынке

Ольга Хохлова призналась, что в юности ей пришлось подрабатывать на рынке
Анфиса Чехова и Ольга Хохлова
Анфиса Чехова и Ольга Хохлова

Актриса Ольга Хохлова в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала о своих детстве и молодости.

Вместе с Чеховой артистка приготовила куриный суп, которым в детстве ее кормила мама. Во время готовки исполнительница роли мамы Вениамина в телехите «Папины дочки» призналась, что в детстве каталась на «товарняках» — ездила с друзьями-мальчишками на Байкал.

«Мы очень боялись, что нас поймают, поэтому контролировали все. Меня “забрасывали” туда первой. Потом с палатками ездили на Байкал. У меня было такое ощущение братства», — поделилась она.

Кроме того, Хохлова призналась, что несколько раз поступала на актерский факультет в Москве, а в перерывах между поступлениями работала электромонтажницей на Ангарском электромеханическом заводе.

В 1990-е после переезда в Москву из Владивостока звезде пришлось заняться бизнесом и торговать на рынке в палатке. Продавцом в соседней палатке была балерина из Большого театра, которая, по словам Ольги, помогла ей с дальнейшей карьерой.

Дебют Хохловой в кино состоялся в 1997 году. Ее актерская карьера начиналась с эпизодических ролей. После выхода на экраны ставшего популярным сериала «Кадетство», где Ольга сыграла маму одной из героинь, актрисе начали предлагать главные роли. Сейчас фильмография Хохловой насчитывает более 130 проектов.

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