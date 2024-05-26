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26 мая 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Комедия про амбициозных мамочек, драма с грустным Камбербэтчем и возрождение «Нашей Раши» со Светлаковым сразу в семи ролях — рассказываем о сериальных новинках этой недели

«Первый класс»

Драмеди о мамах шестилеток и лучших подругах, устроивших бойню за единственное вакантное место в лучшей школе Петербурга.

Жена богатого предпринимателя, карьеристка из провинции и интеллигентная уроженка города на Неве старательно реализуют материнский инстинкт: плетут интриги и строят козни, чтобы устранить соперниц и достойно устроить чадо в первый класс. Пожертвовать дамы готовы всем, включая крепкую дружбу и чувство собственного достоинства.

Знакомую до боли молодым родителям ситуацию в «Первом классе» разыгрывают звезды российских фильмов и сериалов. Амбициозных мамочек воплотили на экране Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева. В остальных ролях заняты не менее талантливые и знаменитые: Елена Лядова, Михаил Тройник, Никита Ефремов, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр, Стася Милославская, Артем Ткаченко.

Режиссером сериала стала постановщица душераздирающей драмы «Край надломленной луны» Светлана Самошина.

«Эрик»

Эмоциональный триллер «Эрик» рассказывает о кукольнике и создателе популярной детской телепередачи Винсенте, девятилетний сын которого исчезает по дороге в школу.

Полиция ищет мальчика, но безуспешно. Измученный чувством вины отец погружается в рисунки сынишки и на их основе создает печального синего монстра-марионетку по имени Эрик. Винсент убежден — увидев Эрика по телевизору, сын поймет, что его очень ждут дома, и вернется.

Главную роль в шестисерийном мини-сериале исполняет Бенедикт Камбербэтч, которому к лицу не только щеголеватый Доктор Стрэндж и интеллектуал Шерлок, но и потрепанный кукольник на грани отчаяния.

Мать пропавшего мальчика искренне и пронзительно играет Габи Хоффманн из «Девочек». Поставила сериал Люси Форбс, снявшая драмеди «Будет больно».

«Светлаков+»

В авторском скетч-шоу Сергей Светлаков предстает сразу в семи ролях, подарив новую жизнь народным любимцам из «Нашей Russia» и вводя несколько абсолютно свежих героев.

Давние знакомцы почти не изменились, хоть и приспособились к новой реальности: учительница Снежана Денисовна бросила указку и стала гадалкой, пубертатный Славик возмужал, но остался таким же озабоченным, а любитель маек-алкоголичек Сергей Юрьевич Беляков по-прежнему комментирует с дивана жизнь, проплывающую перед ним на экране телевизора.

Среди новых персонажей «Светлаков+» — прошедший огонь, воду и встречу с каннибалами иностранец Рихард, тусующийся с огромной белкой клерк-выпивоха Кирилл и чиновник, которому не дает покоя голос совести в облике Ирины Розановой. Ждем приступа ностальгии и нашествия эксцентричного юмора.

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Первый класс
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Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Gaby Hoffmann
Эрик
Эрик
Анна Чиповская
Анна Чиповская
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Марина Васильева
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