Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Первый класс»
Драмеди о мамах шестилеток и лучших подругах, устроивших бойню за единственное вакантное место в лучшей школе Петербурга.
Жена богатого предпринимателя, карьеристка из провинции и интеллигентная уроженка города на Неве старательно реализуют материнский инстинкт: плетут интриги и строят козни, чтобы устранить соперниц и достойно устроить чадо в первый класс. Пожертвовать дамы готовы всем, включая крепкую дружбу и чувство собственного достоинства.
Знакомую до боли молодым родителям ситуацию в «Первом классе» разыгрывают звезды российских фильмов и сериалов. Амбициозных мамочек воплотили на экране Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева. В остальных ролях заняты не менее талантливые и знаменитые: Елена Лядова, Михаил Тройник, Никита Ефремов, Артем Быстров, Ростислав Бершауэр, Стася Милославская, Артем Ткаченко.
Режиссером сериала стала постановщица душераздирающей драмы «Край надломленной луны» Светлана Самошина.
«Эрик»
Эмоциональный триллер «Эрик» рассказывает о кукольнике и создателе популярной детской телепередачи Винсенте, девятилетний сын которого исчезает по дороге в школу.
Полиция ищет мальчика, но безуспешно. Измученный чувством вины отец погружается в рисунки сынишки и на их основе создает печального синего монстра-марионетку по имени Эрик. Винсент убежден — увидев Эрика по телевизору, сын поймет, что его очень ждут дома, и вернется.
Главную роль в шестисерийном мини-сериале исполняет Бенедикт Камбербэтч, которому к лицу не только щеголеватый Доктор Стрэндж и интеллектуал Шерлок, но и потрепанный кукольник на грани отчаяния.
Мать пропавшего мальчика искренне и пронзительно играет Габи Хоффманн из «Девочек». Поставила сериал Люси Форбс, снявшая драмеди «Будет больно».
«Светлаков+»
В авторском скетч-шоу Сергей Светлаков предстает сразу в семи ролях, подарив новую жизнь народным любимцам из «Нашей Russia» и вводя несколько абсолютно свежих героев.
Давние знакомцы почти не изменились, хоть и приспособились к новой реальности: учительница Снежана Денисовна бросила указку и стала гадалкой, пубертатный Славик возмужал, но остался таким же озабоченным, а любитель маек-алкоголичек Сергей Юрьевич Беляков по-прежнему комментирует с дивана жизнь, проплывающую перед ним на экране телевизора.
Среди новых персонажей «Светлаков+» — прошедший огонь, воду и встречу с каннибалами иностранец Рихард, тусующийся с огромной белкой клерк-выпивоха Кирилл и чиновник, которому не дает покоя голос совести в облике Ирины Розановой. Ждем приступа ностальгии и нашествия эксцентричного юмора.