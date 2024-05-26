Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Первый класс»

Драмеди о мамах шестилеток и лучших подругах, устроивших бойню за единственное вакантное место в лучшей школе Петербурга.

Жена богатого предпринимателя, карьеристка из провинции и интеллигентная уроженка города на Неве старательно реализуют материнский инстинкт: плетут интриги и строят козни, чтобы устранить соперниц и достойно устроить чадо в первый класс. Пожертвовать дамы готовы всем, включая крепкую дружбу и чувство собственного достоинства.

Режиссером сериала стала постановщица душераздирающей драмы «Край надломленной луны» Светлана Самошина.

«Эрик»

Эмоциональный триллер «Эрик» рассказывает о кукольнике и создателе популярной детской телепередачи Винсенте, девятилетний сын которого исчезает по дороге в школу.

Полиция ищет мальчика, но безуспешно. Измученный чувством вины отец погружается в рисунки сынишки и на их основе создает печального синего монстра-марионетку по имени Эрик. Винсент убежден — увидев Эрика по телевизору, сын поймет, что его очень ждут дома, и вернется.

Главную роль в шестисерийном мини-сериале исполняет Бенедикт Камбербэтч, которому к лицу не только щеголеватый Доктор Стрэндж и интеллектуал Шерлок, но и потрепанный кукольник на грани отчаяния.

Мать пропавшего мальчика искренне и пронзительно играет Габи Хоффманн из «Девочек». Поставила сериал Люси Форбс, снявшая драмеди «Будет больно».

«Светлаков+»

В авторском скетч-шоу Сергей Светлаков предстает сразу в семи ролях, подарив новую жизнь народным любимцам из «Нашей Russia» и вводя несколько абсолютно свежих героев.

Давние знакомцы почти не изменились, хоть и приспособились к новой реальности: учительница Снежана Денисовна бросила указку и стала гадалкой, пубертатный Славик возмужал, но остался таким же озабоченным, а любитель маек-алкоголичек Сергей Юрьевич Беляков по-прежнему комментирует с дивана жизнь, проплывающую перед ним на экране телевизора.