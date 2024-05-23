Никита Кологривый в образе Маяковского (фото: пресс-служба Театра Эстрады)

Никита Кологривый сыграет Маяковского в спектакле «Маяковский. Я сам». Об этом сообщили в пресс-службе Театра Эстрады.

Как признался звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», поэт ему очень близок «энергетически».

Постановка посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Главный акцент в спектакле сделан на нездоровой любви и трагическом треугольнике взаимоотношений между поэтом с Лилей и Осипом Бриками. В основу пьесы легла автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы.

Автором и постановщиком спектакля стал драматург, актер и режиссер театра «Современник» Семен Шомин.

В ролях, помимо Кологривого, — Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков. Премьера состоится 2 июля в Москве.

Напомним, ранее в мае Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове.