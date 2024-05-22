Джессика Альба отпраздновала с мужем годовщину свадьбы в ресторане

Джессика Альба и ее супруг, продюсер Кэш Уоррен, отметили 16-ю годовщину свадьбы. Пара отпраздновала это событие в ресторане.

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Для ужина 42-летняя актриса выбрала коричневую длинную атласную юбку и свитер песочного цвета, поверх которого накинула шарф. Образ дополнили бежевые босоножки с плетениями, нежный макияж и локоны. Кэш для похода в ресторан надел серые брюки и свитер и белые кеды.

Возле заведения парочку подловили папарацци. На снимках супруги выглядели счастливыми и влюбленными.

Напомним, Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка». Продюсер в интервью признавался, что влюбился в актрису, как только ее увидел.

Правда, несколько раз звезды расставились, потому что Кэш не мог справиться со своей ревностью.

«Когда мы только начали встречаться, я действительно завидовал другим парням и тому вниманию, которое она получала от других парней. Это заставляло меня чувствовать себя не очень хорошо. Я всегда был довольно уверенным человеком, шел своим путем и был по-настоящему счастлив, но я начал все время испытывать ревность», — сказал Уоррен в подкасте iHeartPodcas в прошлом году.