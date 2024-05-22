Умерла вдова Михаила Пуговкина

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет, говорится на сайте Союза кинематографистов. Прощание с ней состоится 23 мая в Воскресенске.
«Прощание пройдет 23 мая в 12:00 в г. Воскресенске в Воскресенском Иерусалимском храме», — говорится в сообщении.
В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Ирины Пуговкиной-Лавровой.
«Жизненный путь Ирины Константиновны был непростым, однако все трудности и сложности компенсировались ее активным деятельным характером и прекрасными организаторскими способностями. Ирина Константиновна много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями», — отметили коллеги.
Она прожила с Михаилом Пуговкиным 18 лет, а после его смерти старалась сохранить память о народном артисте. Так, в Ростове-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина.
«В Ростовской области актер воевал, поэтому именно здесь был открыт центр. В его стенах хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов», — говорится в сообщении. Вдова артиста за свой счет восстановила памятную доску в Крыму, ее открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея Пуговкина, добавили в Союзе кинематографистов.