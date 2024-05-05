Бывшую девушку Петрова засняли с новым возлюбленным

Стася Милославская

Бывшая девушка Александра Петрова, актриса Стася Милославская, была замечена вместе с новым возлюбленным. Об этом сообщает издание Super.ru.

4 мая Стасю Милославскую засняли с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Папарацци подловили влюбленных, когда они выходили из квартиры актрисы. Журналисты предположили, что пара уехала праздновать 29-летие Милославской.

С 2020 года Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге актеры приняли решение расстаться.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Стася Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.