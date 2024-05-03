Любовь Аксенова показала фигуру в фотосессии для глянца

Звезда фильма «Майор Гром», российская актриса Любовь Аксенова стала лицом нового выпуска журнала «Собака.ru». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

<div id="vk_post_-48064554_46314"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46314", -48064554, 46314, 'VZcBe_cuz7rIibVPX1O__lFPsk0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Образ завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.

На других фото она позировала в черном тренче и розовом платье-бюстье. В интервью актриса рассказала о роли в новом фильме «Майор Гром: Игра».