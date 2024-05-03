Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 мая 2024, новость

Любовь Аксенова показала фигуру в фотосессии для глянца

Актриса появилась на обложке журнала «Собака.ru»

Звезда фильма «Майор Гром», российская актриса Любовь Аксенова стала лицом нового выпуска журнала «Собака.ru». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Образ завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.

На других фото она позировала в черном тренче и розовом платье-бюстье. В интервью актриса рассказала о роли в новом фильме «Майор Гром: Игра».

«Я горжусь, что в “Майоре Громе” есть место для сильных женских персона­жей, которые двигают сюжет и развивают историю. В майской премьере, помимо са­мостоятельной журналистки Юли, появит­ся новый персонаж — генерал-лейтенант Мария Архипова в исполнении потрясающей актрисы Ольги Сутуловой», — высказалась актриса.

Ранее Любовь Аксенова и Филипп Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ 2024.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи
Джулия Робертс
Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге
Бригитта Нильсен
60-летняя бывшая жена Сталлоне снялась в откровенной фотосессии
Агата Муцениеце и Иван Чуйков (фото: соцсети)
Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»
Зендая (фото: соцсети)
Зендая снялась в свадебном платье
Натали Портман
Натали Портман снялась для модного бренда в элегантном образе
Роберт Дауни-мл. (фото: Esquire)
Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне
Рита Ора
Рита Ора снялась в провокационном образе
Джессика Альба
Джессика Альба снялась в чувственной фотосессии
Виктория Антонова (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала себя в чувственном образе
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Джейк Джилленхол (фото: соцсети)
Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда
Аарон Тейлор-Джонсон
Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосессии
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась для глянца
Шэрон Стоун в фотосессии для Flaunt Magazine
65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Керем Бюрсин
Звезда «Постучись в мою дверь» появился на обложке журнала
Николь Кидман (фото: соцсети)
Николь Кидман снялась в дерзкой фотосессии со змеей
Александра Бортич (фото: соцсети)
Александра Бортич показала новые фото в нижнем белье
Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Анастасия Волочкова показала шпагат в бикини
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Эвелина Бледанс
Гузеева восхитилась стройной фигурой Бледанс в купальнике
Александра Бортич
Александра Бортич показала смелые фото из подъезда
Шэрон Стоун
65-летняя Шэрон Стоун примерила откровенный образ на фотосессии
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала роскошные ноги в новой фотосессии
Сальма Хайек
57-летняя Сальма Хайек порадовала фанатов новым фото в купальнике
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной
Александра Бортич
Александра Бортич снялась в провокационной фотосессии
Любовь Толкалина
45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди
Полина Гагарина
Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица восхитила откровенными фото
Ирина Шейк
37-летняя Ирина Шейк снялась в купальнике для обложки журнала
Елена Ваенга
46-летняя Елена Ваенга показала фигуру в купальнике
Наталья Подольская
Подольскую раскритиковали за фото в купальнике
Олеся Судзиловская
49-летняя Судзиловская восхитила фото в бикини
Деми Мур
60-летняя Деми Мур восхитила подтянутой фигурой в бикини
Виктория Антонова
Молодая жена Петрова восхитила фото в купальнике
Екатерина Андреева
Телеведущая Екатерина Андреева восхитила смелым образом
Марина Александрова
41-летняя Марина Александрова показала откровенное фото в саду
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)
Агата Муцениеце удивила откровенным фото
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь