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30 апреля 2024, новость

Сальма Хайек появилась на концерте Мадонны в образе Фриды Кало

Актриса предстала мексиканской художницей спустя 22 года после выхода «Фриды»

Сальма Хайек представила персонажа из одного из своих самых известных фильмов о жизни мексиканской художницы Фриды Кало во время выступления на концертном туре Мадонны. Об этом сообщает Daily Mail. 

Актриса предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало, которую она сыграла в фильме «Фрида» в 2002 году. Сальма присоединилась к выступлению Мадонны в Мехико и вышла на сцену в роли судьи во время исполнения песни «Vogue» из 1990 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Огромное спасибо за то, что позволили мне стать частью вашего знакового праздничного тура. Эта незабываемая ночь уйдет в мою сумку с драгоценными сокровищами», — написала в соцсети Сальма.

Ранее Сальма Хайек поделилась трогательными фото в честь 15-й годовщины свадьбы. Актриса назвала этот день одним из лучших в жизни. 

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