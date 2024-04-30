Сальма Хайек появилась на концерте Мадонны в образе Фриды Кало

Сальма Хайек представила персонажа из одного из своих самых известных фильмов о жизни мексиканской художницы Фриды Кало во время выступления на концертном туре Мадонны. Об этом сообщает Daily Mail.
Актриса предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало, которую она сыграла в фильме «Фрида» в 2002 году. Сальма присоединилась к выступлению Мадонны в Мехико и вышла на сцену в роли судьи во время исполнения песни «Vogue» из 1990 года.
«Огромное спасибо за то, что позволили мне стать частью вашего знакового праздничного тура. Эта незабываемая ночь уйдет в мою сумку с драгоценными сокровищами», — написала в соцсети Сальма.
Ранее Сальма Хайек поделилась трогательными фото в честь 15-й годовщины свадьбы. Актриса назвала этот день одним из лучших в жизни.