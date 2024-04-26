Сальма Хайек поделилась трогательными фото в честь 15-й годовщины свадьбы

Сальма Хайек поделилась трогательными снимками в честь 15-й годовщины брака с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Актриса опубликовала серию фотографий со свадьбы в соцсети.
Знаменитость призналась, что день свадьбы стал «одним из лучших» в ее жизни.
«Нет слов, чтобы описать это счастье — найти свою вторую половинку. Всем тем, кто нашел ее, никогда не следует относиться к этому как к должному. И всем тем, кто пока этого не сделал, не нужно отчаиваться», — написала актриса.
Сальма Хайек и Франсуа-Анри познакомились на выставке в Венеции в 2006 году. В 2009-м они поженились — сначала пара расписалась в Париже в День всех влюбленных, а спустя некоторое время устроила торжественную церемонию в Венеции. На свадьбе присутствовали как близкие молодоженов, так и многочисленные голливудские звезды: Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Эдвард Нортон и другие.
В настоящее время пара воспитывает 16-летнюю дочь Валентину. У исполнительного директора Kering также есть 23-летняя дочь Матильда и 17-летний сын Франсуа от предыдущего брака с дизайнером интерьеров Дороти Лепер.
Сальма Хайек признавалась, что сначала не планировала выходить замуж за бизнесмена и «из-за страха» отклоняла его предложения дважды. Она также раскритиковала обвинения в том, что вышла замуж за Пино из-за денег, а не по любви.
Ранее 57-летняя Сальма Хайек восхитила фанатов фигурой в бикини.