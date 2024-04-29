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29 апреля 2024, новость

Стало известно о миллионном долге Никиты Кологривого

СМИ: актер не уплатил налог в размере 1,4 млн рублей
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»

Актер Никита Кологривый задолжал перед ФНС около 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечает издание, в случае неуплаты налога Кологривому могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога и наложить арест на банковский счет. Также у актера могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». 

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

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