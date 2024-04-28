56-летняя Николь Кидман восхитила выходом в золотом платье-бюстье

Голливудская актриса Николь Кидман стала гостьей премии Американского института кино, которая состоялась 26 апреля в Лос-Анджелесе.

56-летняя Кидман выбрала для светского мероприятия наряд французского бренда Balenciaga. Актриса предстала перед фотографами в золотом платье-бюстье с длинным шлейфом, которое было украшено пайетками.

Звезда дополнила образ черными туфлями на каблуках с острым мысом, наручными часами, несколькими кольцами и серьгами. Визажисты сделали ей макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой, а стилисты по волосам — легкую укладку.

«Она на самом деле хорошо выглядит», «Николь выглядит потрясающе. Отличное платье», «Она великолепна!», «Просто невероятная», — писали интернет-пользователи, оценив выход знаменитости.

На мероприятии актрису сопровождал супруг.