Боярский рассказал, что врачи запретили ему выходить на сцену

Алексей Воробьев, Никита Кологривый и Михаил Боярский

Актер Михаил Боярский признался в шоу «Ты не поверишь!», что врачи запрещают ему выходить на сцену.

По словам 74-летнего артиста, медики рекомендуют ему повременить с выступлениями. Однако он продолжил выходить на сцену.

Боярский отметил, что несмотря на свои проблемы со здоровьем, все еще может поднять свою партнершу по сцене на руки. По словам актера, все зависит от комплектации коллеги.

«Я смогу еще поднять партнершу, и верхом, наверное, проехать смогу, но пока в этом нет необходимости», — объяснил артист.

27 ноября 2023 года Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение — хорошим. В феврале актер перенес операцию на сердце.

31 декабря Боярский вернулся на сцену Театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта.