Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова»

В конце 2023 года российские зрители увидели финальную серию детектива «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». Некоторые предполагали, что это заключительный сезон, однако уже в ближайшее время зрители увидят продолжение картины. Поговорим об этом подробнее, но сперва вспомним сюжет, основных персонажей и чем закончился 9-й сезон сериала «Мосгаз».

Основная информация о сериале

«Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» — часть многолетней саги, в которой герой Андрея Смолякова, майор милиции Черкасов, преследует криминальных фигур, расследует военные преступления и погружается в опасный мир советского бандитизма. Проект вышел на экраны еще в 2012 году и многим полюбился.

Вспомним важные детали, связанные с сериалом.

Краткий сюжет сериала

События сезона разворачиваются в Москве в 1981 году. Иван Петрович Черкасов, майор милиции, сталкивается с недовольством со стороны начальства, пока ведет одно из сложнейших расследований, его критикуют, угрожают отстранением от дел. Ивану Петровичу трудно представить себя на пенсии, но он осознает, что его возраст начинает влиять на качество работы.

Ситуацию обостряет появление в отделении молодого следователя, амбициозного и энергичного, владеющего современным рабочим оборудованием. Черкасов задумывается о передаче эстафеты, однако решает самостоятельно довести до конца последнее дело, понимая, что его опыт здесь будет незаменим.

Черкасов оказывается в опасной ситуации, рискуя стать жертвой убийцы, которого он преследует. Майор осознает, что его близкие и друзья находятся под угрозой, и решает защитить их любой ценой.

С самого начала мы видим отсылки к певому делу Черкасова, связанному с маньяком, который притворялся сотрудником Мосгаза. А в середине теленовеллы появляется загадочный преступник, который не был казнен, а был отправлен в ссылку на урановые рудники.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456299032&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Описание последней серии: итоги 9-го сезона

В заключительной восьмой серии Черкасов формально выходит на пенсию, но одновременно не может окончательно отказаться от дел. Преступник, который убил его фронтового друга Чудовского, все еще на свободе.



Иван Петрович приезжает в дом к Маше, где встречается с Вихровым. Бандит нападает на майора и связывает его. Вихров пытается манипулировать Марией, призывая ее убить Черкасова и утверждая, что последний символизирует советскую милицию, которая не смогла наказать убийцу матери девушки.

К счастью, Черкасову удается переубедить Машу, она направляет нож на Вихрова, чем вызывает гнев преступника. Он наносит ей удар, девушка выбегает из горящего дома. В конечном итоге Маша находит в себе силы, чтобы вернуться и убить Вихрова. Она не успевает помочь майору Черкасову, но спасается сама.

Сериал «Последнее дело майора Черкасова» прощается с главным героем Иваном Петровичем. В картине запечатлено также окончание существования СССР, что символизирует передачу эстафеты новому поколению героев, которые будут анализировать причины и последствия совершенных преступлений, а также раскрывать новые.

Жив ли главный герой Черкасов

Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Финальная серия оставила зрителей в недоумении относительно судьбы главного героя: Черкасов оказывается в эпицентре пожара, который произошел в старом доме Марии.

Мнения зрителей разделились: некоторые считают, что Черкасов погиб, другие уверены, что он выжил. Есть мнение, что майору удалось спастись и теперь он будет выступать в роли консультанта для бывших коллег, а его место в милиции займет Виктор Ковалев, сыгранный Андреем Мерзликиным.

С другой стороны, нового майора не просто так вводили в сериал. Есть те, кто уверен, что он станет полноценной заменой погибшему Черкасову. Зрители скоро узнают правду из продолжения.

Как сложилась судьба героев

Персонажи пережили много событий, которые так или иначе повлияли на них. Вспомним основных героев и проследим, как закончилась сюжетная линия каждого из них.

Черкасов Иван Петрович

Главный персонаж саги, опытный майор милиции, успевший за свою карьеру столкнуться не с одним запутанным делом.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело майора Черкасова»

В истории Черкасова не поставлена финальная точка: в последней серии не показано, выжил мужчина в пожаре или нет. Зрителям остается только гадать о его дальнейшей судьбе.

Даже если Черкасову пришлось погибнуть, можно сказать, что он прожил свою жизнь благородно, спасая людей от преступности и криминала. Он был готов уступить место новому сотруднику, осознавая, что его карьерный путь заканчивается. Если же майор выжил, то в новых сериях зрители, скорее всего, увидят его заслуженный уход на пенсию.

Виктор Ковалев

Персонаж, которого нам представляют как нового майора милиции. В финальной серии он радуется закрытию дела с Савиным и решает не продолжать расследование, как это сделал его старший коллега Черкасов, который в итоге вышел на след еще одного преступника.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

С одной стороны, Ковалеву еще есть чему поучиться, например, не радоваться успеху раньше времени. С другой стороны, он показал себя перспективным следователем и достойной заменой Черкасову. Вероятно, так и произойдет, ведь история Черкасова в качестве майора милиции точно подошла к концу.

Соня Тимофеева

Капитан милиции, на момент окончания сезона одна из немногих, кто знает, что брат Ковалева страдает шизофренией (нашла соответствующие таблетки у майора дома). Виктор умолчал об этом факте, чтобы не столкнуться с проблемами на работе.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело майора Черкасова»

Соня советовала Ковалеву сработаться с Черкасовым — и у мужчин это так или иначе получилось, хоть и с натяжкой. Соня Тимофеева продолжит работать в милиции под управлением Виктора, который, скорее всего, займет место старшего коллеги.

Мария Ермолова

Младший сотрудник в институте психиатрии, работала с преступником Вихровым. Впоследствии попала под его влияние, когда тот заявился к ней в квартиру и пытался втереться в доверие, играя на психологических травмах девушки.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело майора Черкасова»

В последней серии Маша приезжает в дом, где отчим расправился с ее матерью, в надежде раз и навсегда разобраться со своей потерей. Вихров оказывается там же. Он манипулирует Ермоловой и уговаривает ее убить приехавшего Черкасова. К счастью, Мария не совершает эту чудовищную ошибку. Вместо этого она убивает Вихрова и спасается от пожара. Героиня осталась жива, остановив Влада, но это стоило жизни майору Черкасову.

Влад Вихров

Главный антагонист сериала, за которым гонялись Черкасов и Ковалев. Ему удается сбежать из-под ареста, после чего он тайно навещает Марию Ермолову, пытаясь склонить психологически травмированную девушку на свою сторону.

Вихров прикрывал сообщника Савина, которого в конечном итоге убили. Влада в конце сериала ждала та же участь: преступник погибает от рук Марии, которая не поддалась на его провокации.

Реакция зрителей на финал сезона

По мнению зрителей, сезон «Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» — один из лучших в хронологии всего сериала «Мосгаз». Его динамика и зрелищность интригуют, а запутанный сюжет, объединяющий множество персонажей из прошлых эпизодов, завораживает с первых серий.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Многие зрители признались, что не готовы окончательно проститься с полюбившимся майором Черкасовым и будут скучать по его сюжетным линиям. Однако есть те, кто, несмотря на легкую грусть, надеются, что история Черкасова как персонажа подошла к логическому завершению и сценаристы не станут чудесным образом оживлять его. По мнению большинства, он преодолел насыщенный путь, и словосочетание «последнее дело» в названии свидетельствует о финале для этого смелого героя.

Будет ли продолжение сериала

«Мосгаз» уже получил продолжение в десятом сезоне под названием «Дело № 10: Метроном»: дата премьеры назначена на 29 апреля 2024 года — почти через год после выхода предыдущего сезона. А авторы уже заинтриговали поклонников, показав фото Андрея Смолякова на съемках. Однако комментировать, в каком качестве его герой Черкасов появится в продолжении, не стали.

Новый сезон посвящен трагической гибели известного музыканта и сотрудника Москонцерта Андрея Гринякина. Рождается подозрение, что кто-то намеренно пытается скрыть это преступление и всеми силами не допускает его раскрытия.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356746&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.